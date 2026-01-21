Avrupa’da transferler peş peşe! İşte şu ana kadar atılan imzalar

Avrupa'da 2025-2026 sezonu kış transfer dönemi devam ediyor. Kulüpler, ara transfer döneminde kadrolarına dikkat çeken yıldızları takviye etti. İşte şu ana kadar resmiyet kazanan transfer hamleleri… Danylo Sikan | Santrfor | Trabzonspor -> Anderlecht | Bonservis bedeli: 4 milyon euro Alex Toth | Merkez orta saha | Ferençvaroş -> Bournemouth | Bonservis bedeli: 12 milyon euro Noah Nartey | On numara | Brondby -> Olimpik Lyon | Bonservis bedeli: 7 milyon 500 bin euro Kento Shiogai | Santrfor | NEC Nijmegen -> Wolfsburg | Bonservis bedeli: 9 milyon 500 bin euro Marc Guehi | Stoper | Crystal Palace -> Manchester City | Bonservis bedeli: 23 milyon euro Claudio Echeverri | On numara | Manchester City -> Girona | Kiralık Gessime Yassine | Sağ kanat | Dunkerque -> Strasbourg | Bonservis bedeli: 7 milyon euro Donyell Malen | Santrfor | Aston Villa -> Roma | Kiralık Giacomo Raspadori | Santrfor | Atletico Madrid -> Atalanta | Bonservis bedeli: 22 milyon euro Yunus Emre Konak | Merkez orta saha | Brentford -> Oxford United | Kiralık Robinio Vaz | Santrfor | Marsilya -> Roma | Bonservis bedeli: 22 milyon euro Conor Gallagher | Merkez orta saha | Atletico Madrid -> Tottenham | Bonservis bedeli: 40 milyon euro Joao Cancelo | Sağ bek | Al Hilal -> Barcelona | Kiralık Brian Madjo | Santrfor | Metz -> Aston Villa | Bonservis bedeli: 12 milyon euro Kenneth Taylor | Merkez orta saha | Ajax -> Lazio | Bonservis bedeli: 16 milyon 850 bin euro Antoine Semenyo | Sağ kanat | Bournemouth -> Manchester City | Bonservis bedeli: 72 milyon euro Justin Bijlow | Kaleci | Feyenoord -> Genoa | Bonservis bedeli: Yok August Priske | Santrfor | Djurgarden -> Birmingham | Bonservis bedeli: 7 milyon euro Petar Ratkov | Santrfor | RB Salzburg -> Lazio | Bonservis bedeli: 13 milyon euro Arnaud Kalimuendo | Santrfor | Nottingham Forest -> Eintracht Frankfurt | Kiralık Taty Castellanos | Santrfor | Lazio -> West Ham United | Bonservis bedeli: 29 milyon euro Andre Ayew | Santrfor | Serbest -> NAC Breda | Bonservis bedeli: Yok Takehiro Tomiyasu | Sağ bek | Serbest -> Ajax | Bonservis bedeli: Yok Salvatore Esposito | Merkez orta saha | Spezia -> Sampdoria | Kiralık Matteo Luigi Brunori | Santrfor | Palermo -> Sampdoria | Kiralık Cole Campbell | Sağ kanat | Borussia Dortmund -> Hoffenheim | Kiralık Luis Guilherme | Sağ kanat | West Ham United -> Sporting Lizbon | Bonservis bedeli: 14 milyon euro Timothee Pembele | Sağ bek | Sunderland -> Le Havre | Kiralık Oskar Pietuszewski | Sol kanat | Jagiellonia -> Porto | Bonservis bedeli: 10 milyon euro Brennan Johnson | Sağ kanat | Tottenham -> Crystal Palace | Bonservis bedeli: 40 milyon euro Younes Ebnoutalib | Santrfor | Elversberg -> Eintracht Frankfurt | Bonservis bedeli: 8 milyon euro Endrick | Santrfor | Real Madrid -> Olimpik Lyon | Kiralık Amadou Haidara | Merkez orta saha | RB Leipzig -> Lens | Bonservis bedeli: 2 milyon euro Alysson | Sağ kanat | Gremio -> Aston Villa | Bonservis bedeli: 10 milyon euro Elye Wahi | Santrfor | Eintracht Frankfurt -> Nice | Kiralık Niclas Füllkrug | Santrfor | West Ham United -> Milan | Kiralık Pascal Gross | Merkez orta saha | Borussia Dortmund -> Brighton | Bonservis bedeli: 2 milyon euro Pablo Santos | Santrfor | Gil Vicente -> West Ham United | Bonservis bedeli: 23 milyon euro Javi Galan | Sol bek | Atletico Madrid -> Osasuna | Bonservis bedeli: 500 bin euro Keita Kosugi | Sol bek | Djurgarden -> Eintracht Frankfurt | Bonservis bedeli: 6 milyon 500 bin euro Ayoube Amaimouni-Echghouyab | Sağ kanat | Hoffenheim -> Eintracht Frankfurt | Bonservis bedeli: 200 bin euro Keito Kumashiro | Santrfor | Roasso Kumamoto -> Eintracht Frankfurt | Bonservis bedeli: 700 bin euro