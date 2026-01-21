Trend Galeri Trend Spor Avrupa'da transferler peş peşe! İşte şu ana kadar atılan imzalar

Avrupa'da transferler peş peşe! İşte şu ana kadar atılan imzalar

Avrupa'da transfer dönemi devam ediyor. 2025-2026 sezonunda Avrupa'da şu ana kadar dikkat çeken imzaları sizler için derledik. İşte Avrupa'da transfer döneminde şu ana kadar dikkat çeken imzalar...

Giriş Tarihi: 21.01.2026 17:06
Avrupa'da 2025-2026 sezonu kış transfer dönemi devam ediyor. Kulüpler, ara transfer döneminde kadrolarına dikkat çeken yıldızları takviye etti. İşte şu ana kadar resmiyet kazanan transfer hamleleri…

Danylo Sikan | Santrfor | Trabzonspor -> Anderlecht | Bonservis bedeli: 4 milyon euro

Alex Toth | Merkez orta saha | Ferençvaroş -> Bournemouth | Bonservis bedeli: 12 milyon euro

Noah Nartey | On numara | Brondby -> Olimpik Lyon | Bonservis bedeli: 7 milyon 500 bin euro

Kento Shiogai | Santrfor | NEC Nijmegen -> Wolfsburg | Bonservis bedeli: 9 milyon 500 bin euro

Marc Guehi | Stoper | Crystal Palace -> Manchester City | Bonservis bedeli: 23 milyon euro

Claudio Echeverri | On numara | Manchester City -> Girona | Kiralık

Gessime Yassine | Sağ kanat | Dunkerque -> Strasbourg | Bonservis bedeli: 7 milyon euro

Donyell Malen | Santrfor | Aston Villa -> Roma | Kiralık

Giacomo Raspadori | Santrfor | Atletico Madrid -> Atalanta | Bonservis bedeli: 22 milyon euro

Yunus Emre Konak | Merkez orta saha | Brentford -> Oxford United | Kiralık

Robinio Vaz | Santrfor | Marsilya -> Roma | Bonservis bedeli: 22 milyon euro

Conor Gallagher | Merkez orta saha | Atletico Madrid -> Tottenham | Bonservis bedeli: 40 milyon euro

Joao Cancelo | Sağ bek | Al Hilal -> Barcelona | Kiralık

Brian Madjo | Santrfor | Metz -> Aston Villa | Bonservis bedeli: 12 milyon euro

Kenneth Taylor | Merkez orta saha | Ajax -> Lazio | Bonservis bedeli: 16 milyon 850 bin euro

Antoine Semenyo | Sağ kanat | Bournemouth -> Manchester City | Bonservis bedeli: 72 milyon euro

Justin Bijlow | Kaleci | Feyenoord -> Genoa | Bonservis bedeli: Yok

August Priske | Santrfor | Djurgarden -> Birmingham | Bonservis bedeli: 7 milyon euro

Petar Ratkov | Santrfor | RB Salzburg -> Lazio | Bonservis bedeli: 13 milyon euro

Arnaud Kalimuendo | Santrfor | Nottingham Forest -> Eintracht Frankfurt | Kiralık

Taty Castellanos | Santrfor | Lazio -> West Ham United | Bonservis bedeli: 29 milyon euro

Andre Ayew | Santrfor | Serbest -> NAC Breda | Bonservis bedeli: Yok

Takehiro Tomiyasu | Sağ bek | Serbest -> Ajax | Bonservis bedeli: Yok

Salvatore Esposito | Merkez orta saha | Spezia -> Sampdoria | Kiralık