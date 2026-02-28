Trend Galeri Trend Spor Avrupa'nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

Avrupa'nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

UEFA'nın 2025 yılı finansal raporuna göre Avrupa'da toplamda en çok gelir elde eden futbol kulüpleri belli oldu. Zirvenin sahibi 1 milyarı aşarken, dev listede Süper Lig'den sadece 1 takım yer aldı. İşte 25 takımlı listenin tamamı...

Giriş Tarihi: 28.02.2026 16:37
Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

UEFA'nın 2025 yılı finansal raporuna göre Avrupa'nın en çok para kazanan 25 futbol takımı belli oldu. İşte zirvenin sahibi...

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

25. FRANKFURT - 271 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

24. ZENIT - 275 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

23. GALATASARAY - 280 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

22. RB LEIPZIG - 282 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

21. CRYSTAL PALACE - 293 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

20. BRIGHTON - 308 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

19. WEST HAM - 322 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

18. BAYER LEVERKUSEN - 331 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

17. NEWCASTLE UNITED - 394 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

16. AC MILAN - 411 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

15. JUVENTUS - 420 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

14. ATLETICO MADRID - 433 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

13. ASTON VILLA - 441 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

12. BORUSSIA DORTMUND - 532 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

11. INTER - 547 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

10. CHELSEA - 585 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

9. TOTTENHAM HOTSPUR - 673 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

8. MANCHESTER UNITED - 793 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

7. ARSENAL - 822 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

6. PSG - 837 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

5. LIVERPOOL - 852 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

4. MANCHESTER CITY - 855 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

3. BAYERN MÜNİH - 861 MİLYON EURO

Avrupa’nın en çok para kazanan 25 takımı açıklandı! Süper Lig devi listeyi alt üst etti | 1.2 milyarlık gelir

2. BARCELONA - 989 MİLYON EURO