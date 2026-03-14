Avrupa’nın en formda 25 takımı belli oldu! Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor’un yeri şaşırttı...

Avrupa'nın 10 büyük liginde en fazla puan toplayan takımlar belli oldu. Sezonun geride kalan bölümünde gösterdikleri performansla dikkat çeken kulüpler arasında Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da yer aldı. İşte o sıralama...

Giriş Tarihi: 14.03.2026 15:45
Avrupa'nın önde gelen liglerinde en çok puan toplayan takımlar açıklandı. 25 kulübün yer aldığı listede Türkiye'den Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor da kendine yer buldu. İşte Türk takımlarının yeri...

1. PSV

Galibiyet: 22

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 2

Atılan/Yenilen Gol: 75:31

Averaj: +44

Puan: 68

2. BARCELONA

Galibiyet: 22

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 4

Atılan/Yenilen Gol: 72:26

Averaj: +46

Puan: 67

3. INTER

Galibiyet: 22

Beraberlik: 1

Mağlubiyet: 5

Atılan/Yenilen Gol: 64:22

Averaj: +42

Puan: 67

4. ARSENAL

Galibiyet: 20

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 3

Atılan/Yenilen Gol: 59:22

Averaj: +37

Puan: 67

5. BAYERN MÜNİH

Galibiyet: 21

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 1

Atılan/Yenilen Gol: 92:24

Averaj: +68

Puan: 66

6. PORTO

Galibiyet: 21

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 1

Atılan/Yenilen Gol: 49:10

Averaj: +39

Puan: 66

7. REAL MADRID

Galibiyet: 20

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 4

Atılan/Yenilen Gol: 56:23

Averaj: +33

Puan: 63

8. SPORTING

Galibiyet: 19

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 1

Atılan/Yenilen Gol: 64:14

Averaj: +50

Puan: 62

9. GALATASARAY

Galibiyet: 19

Beraberlik: 4

Mağlubiyet: 2

Atılan/Yenilen Gol: 59:18

Averaj: +41

Puan: 61

10. SLAVIA PRAG

Galibiyet: 18

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 0

Atılan/Yenilen Gol: 55:19

Averaj: +36

Puan: 61

11. MANCHESTER CITY

Galibiyet: 18

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 5

Atılan/Yenilen Gol: 59:27

Averaj: +32

Puan: 60

12. UNION SG

Galibiyet: 17

Beraberlik: 9

Mağlubiyet: 2

Atılan/Yenilen Gol: 45:16

Averaj: +29

Puan: 60

13. MILAN

Galibiyet: 17

Beraberlik: 9

Mağlubiyet: 2

Atılan/Yenilen Gol: 44:20

Averaj: +24

Puan: 60

14. BENFICA

Galibiyet: 17

Beraberlik: 8

Mağlubiyet: 0

Atılan/Yenilen Gol: 53:16

Averaj: +37

Puan: 59

15. PSG

Galibiyet: 18

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 4

Atılan/Yenilen Gol: 54:22

Averaj: +32

Puan: 57

16. FENERBAHÇE

Galibiyet: 16

Beraberlik: 9

Mağlubiyet: 1

Atılan/Yenilen Gol: 57:27

Averaj: +30

Puan: 57

17. CLUB BRUGGE

Galibiyet: 18

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 7

Atılan/Yenilen Gol: 53:34

Averaj: +19

Puan: 57

18. ST. TRUIDEN

Galibiyet: 18

Beraberlik: 3

Mağlubiyet: 7

Atılan/Yenilen Gol: 46:31

Averaj: +15

Puan: 57

19. LENS

Galibiyet: 18

Beraberlik: 2

Mağlubiyet: 5

Atılan/Yenilen Gol: 48:21

Averaj: +27

Puan: 56

20. NAPOLI

Galibiyet: 17

Beraberlik: 5

Mağlubiyet: 6

Atılan/Yenilen Gol: 43:29

Averaj: +14

Puan: 56

21. DORTMUND

Galibiyet: 16

Beraberlik: 7

Mağlubiyet: 2

Atılan/Yenilen Gol: 53:26

Averaj: +27

Puan: 55

22. VILLARREAL

Galibiyet: 17

Beraberlik: 4

Mağlubiyet: 7

Atılan/Yenilen Gol: 51:33

Averaj: +18

Puan: 55

23. TRABZONSPOR

Galibiyet: 16

Beraberlik: 6

Mağlubiyet: 3

Atılan/Yenilen Gol: 51:29

Averaj: +22

Puan: 54