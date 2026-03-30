Aykut Kocaman iki seçeneği açıkladı! ‘Kararıma uygun devam ediyorum’

Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz teknik direktörleri arasında yer alan Aykut Kocaman, A Spor'a konuk oldu. 'Teknik direktörlüğe neden ara verdiniz' sorusuna Aykut Kocaman, 'Yöneticiler, pandemi döneminde seyirci yokken daha hızlı karar vermeye başladılar. Ayrıca çalıştığımız insanlar, personellerin ve oyuncuların ödemesini yapamamaya başladı. Oyunculardan bir şey isterken, yükümlülüklerin yerine getirilmesi gerekiyor. Bunlar da antrenörlükle mesafemi açtı' cevabını verdi. 'KARARIMA UYGUN DEVAM EDİYORUM' Bir karar aldığını belirten Aykut Kocaman, 'Oyuncularla hep aram iyi oldu. Ufakça çatışmalar olabiliyor ama belli bir süre sonra hep olması gibi gitti. Başakşehir'de son dönemde oyuncularla ilişkilerde sıkıntılar oldu. Sonra bir karar verdim. Bundan sonra 'Ya Fenerbahçe'de ya da Milli Takım'da çalışacağım' dedim. Kararıma uygun devam ediyorum. Bunu olursa diye söyledim' şeklinde konuştu. Teknik direktörlük yaptığı dönemle ilgili Aykut Kocaman, 'İstanbulspor eğer TMSF'ye kalmasaydı, hala İstanbulspor'da devam edebilirdim' dedi. Süper Lig'i değerlendiren Aykut Kocaman, 'Galatasaray'ın ortalaması şu an 2.46! Ki bu Galatasaray iyi değil! Şampiyonluk puanı önceden 75'lerdeydi. Bu rakamlar, artık başka bir ligin oynandığını gösteriyor. Son 4 yıldır böyle' şeklinde konuştu. 'HEP ORALARDA OLMAMIZ LAZIM' A Milli Futbol Takımı ve Dünya Kupası ile ilgili Aykut Kocaman, 'Bu kadar yatırımın, verilen önemin karşılığında 24 sene Dünya Kupası'na gidememek, uzun bir süre. Avrupa Şampiyonası, Dünya Şampiyonası finallerinde Türkiye'nin tesadüfen olmaması lazım! Hep oralarda olmamız lazım. Olmadığımız zaman tesadüf olmalı. Perşembe gününden itibaren Kosova ve Türkiye bu maça kilitlendi. İki takımın da olumlu ve olumsuz özellikleri söylendi. Daha eklenecek bir şey yok. Daha etkileyici ne olabilir diye düşündüğümde, o gün duyguları yönetmek olacak. Antrenörlüğün de sırrı bu. Dünya Kupası da birkaç ay sonra başlayacak, duygular öne çıkacak. Kosova'nın kendi evinde oynaması ve saha zeminindeki sıkıntılar... Zeminde problem yaşarsak, maçta bütün dengeler değişebilir. Bunun sonucunda Kosova'da duygusal patlama olabilir. Ciddi istekli bir grup' yorumunda bulundu. Vincenzo Montella ile ilgili soruya Aykut Kocaman, 'Milli Takım'ın şahane bir jenerasyonu var. Hakkını teslim etmek lazım. Vincenzo Montella çok iyi idare ediyor. Küçük zigzaklar içinde eğrisi yukarı doğru diye düşünüyorum. Çok iyi yönetiyor. Milli Takım'ı izlerken, canla başla oynayan oyuncular gördüğümde çok mutlu oluyorum. Şu an Milli Takım'ı izlerken bunu yakalıyorum. Bunu yapan teknik direktörün hakkını teslim etmek lazım. İyi yönetiyor bence' cevabını verdi. 'BURAK'A TAKILMAK İÇİN SÖYLEDİM' 'Burak Yılmaz mı, Aykut Kocaman mı' sorusunu Aykut Kocaman, 'Burak Yılmaz mı, ben mi? Vincenzo Montella, beni tercih eder gibi. Aslında şaka yaptım burada (gülerek). Burak Yılmaz'a takılmak için söyledim. Burak Yılmaz'ın kariyeri benim çok çok üstümde. Bunu söylerken de vazgeçtim. Öndeki oyunculardan baskı istiyor Montella. Bu yüzden biraz önceki şakamı geri alıyorum. Maçlarda dolaşan, adam eksiltebilen, kenara gelebilen forvet arıyor' şeklinde cevapladı. 'TFF BAŞKANI'NIN DAHA DİKKATLİ OLMASINDA FAYDA VAR' TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun son dönemde yaptığı açıklamalarla ilgili Aykut Kocaman, 'TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun sözleri doğru değil. Federasyon başkanının daha temkinli olması lazım. Gücümüzü belirtirken, rakipler üzerinden konuştuğumuzda motivasyon artıyor ve yanlış oluyor. Bu Milli Takım grubu çok özel! Saha içi ve saha dışı duruşlarıyla özeller ama bütün futbol tarihi ile eşleştirmek de doğru olmadı. Beni de bu takım gururlandırıyor ama futbol tarihi bu takımdan oluşmuyor! TFF Başkanı'nın daha dikkatli olmasında fayda var' dedi. Süper Lig'deki şampiyonluk yarışına dair Aykut Kocaman, 'İki takım dışında Trabzonspor'un da son haftalara eşlik etmesini anlatıyor. Son yıllara göre ciddi bir değişim diyebiliriz. Milli aradan sonra ya tamamen perçinlenecek durum, ya da iki takım yine devam edecek! Trabzonspor belki ikinciliğe gidebilir. Trabzonspor kazanırsa, çok çok farklı tablo olabilir. Bütçe ve verimlilik anlamında Trabzonspor için çok iyi puan. Fatih Tekke iyi iş yaptı' yorumunda bulundu. 'BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLAN TAKIM TRABZONSPOR'DUR' Aykut Kocaman, Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumuyla ilgili şu sözleri dile getirdi: 'Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışabileceğini düşünerek mali anlamda onların tarafını seçti. Bu bir tercih, saygı göstermek lazım. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın; diğer iki takımla yarışma şansı olmuyor! Sahada sonucu yüksel kaliteli oyuncular söylüyor. Trabzonspor krizi fırsata çevirmek için sezon başında bir tercih yaptı. Buraya kadar iyi geldiler. Beşiktaş daha önce kriz dönemlerinde, düşük bütçelerle daha iyi işler çıkardı. Trabzonspor da bugün iyi işler yaptı. Sezon bittiğinde nerede olur bilmiyoruz. Tersi olsa bile Trabzonspor için cümlelerim değişmeyecek. Eğer iyi bitirirlerse, inşa dönemleri olacak bu sene Onun üstüne bir şeyler koyarak ileri götürmeye çalışacaklar. Trabzonspor için Süper Lig'de toplanılan puan, çok iyi bir puan. Beklentilerin üzerinde olan takım Trabzonspor'dur.'