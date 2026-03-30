Aykut Kocaman iki seçeneği açıkladı! ‘Kararıma uygun devam ediyorum’

"BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE OLAN TAKIM TRABZONSPOR'DUR"

Aykut Kocaman, Beşiktaş ve Trabzonspor'un durumuyla ilgili şu sözleri dile getirdi: "Beşiktaş; Fenerbahçe ve Galatasaray ile yarışabileceğini düşünerek mali anlamda onların tarafını seçti. Bu bir tercih, saygı göstermek lazım. Trabzonspor ve Beşiktaş'ın; diğer iki takımla yarışma şansı olmuyor! Sahada sonucu yüksel kaliteli oyuncular söylüyor. Trabzonspor krizi fırsata çevirmek için sezon başında bir tercih yaptı. Buraya kadar iyi geldiler. Beşiktaş daha önce kriz dönemlerinde, düşük bütçelerle daha iyi işler çıkardı. Trabzonspor da bugün iyi işler yaptı. Sezon bittiğinde nerede olur bilmiyoruz. Tersi olsa bile Trabzonspor için cümlelerim değişmeyecek. Eğer iyi bitirirlerse, inşa dönemleri olacak bu sene Onun üstüne bir şeyler koyarak ileri götürmeye çalışacaklar. Trabzonspor için Süper Lig'de toplanılan puan, çok iyi bir puan. Beklentilerin üzerinde olan takım Trabzonspor'dur."