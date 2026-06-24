Trend Galeri Trend Spor Aykut Kocaman'dan olay Fenerbahçe açıklaması! "Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi..."

Aykut Kocaman'dan olay Fenerbahçe açıklaması! "Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi..."

Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de uzun süre boyunca teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ın adı geçmiş ancak göreve İsmail Kartal getirilmişti. Deneyimli teknik adam hakkında çıkan iddialara dair dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte Kocaman'ın sözleri...

Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:34 Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:42
Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım'ın yeniden başkan seçilmesinin ardından teknik direktörlük koltuğuna Aykut Kocaman'ın getirilmesi bekleniyordu.

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

Sarı-lacivertlilerde uzun süren görüşmelerin ardından son karar İsmail Kartal'da kılınmış ve 65 yaşındaki çalıştırıcı göreve getirilmişti.

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

KOCAMAN'NDAN İLK AÇIKLAMA

Gelinen noktada Aykut Kocaman, sürecin perde arkasını anlatırken, ilk kez bir açıklama yayınladı. İşte o ifadeler...

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Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"Son bir aylık zaman zarfına ilişkin, kamuoyunda yer alan kimi yanıltıcı haberler ve yorumlardan sonra gördüğüm lüzum üzerine açıklama ihtiyacı doğmuştur. 1 Mayıs 2026 Cuma günü Sayın Aziz Yıldırım'ın daveti üzerine başlayan ve sonrasında resmi bir paydaşı olmadığım bu süreçte; Sayın Oğuz Çetin'le Fenerbahçe'nin sezon planlaması, transfer tercihleri ve mevcut oyuncu dengesi üzerine kapsamlı, yoğun ve uyumlu bir çalışmamız olmuştur.

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"İLETİŞİMİMİZ ANSIZIN KESİLDİ"

Ancak finalde teknik kadro değerlendirmesi sırasında uzlaşı zemini arayışımız sürerken 16 Haziran Salı gecesi saat 23.58'de Oğuz Çetin'le yaptığımız ve iyi dileklerle bitirdiğimiz telefon görüşmesi sonrası ansızın iletişim kesilmiştir.

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"Ertesi gün Fenerbahçe Yönetim Kurulu'nun bir tercihte bulunduğu yönündeki haberler kamuoyuna medya aracılığıyla yansımış ve tarafım da bu yolla bilgi sahibi olmuştur"

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"EN BÜYÜK PAY YÖNETİMLERİNDİR"

"Çeşitli vesilelerle daha önce dile getirdiğim gibi, 'Bir spor kulübündeki başarı ve başarısızlıklardaki en büyük pay yönetimlerindir."

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"Çünkü her şey onların kararları ve tercihleriyle şekillenir.' Burada çeşitli vaatlerle Fenerbahçe kongre üyelerinin onayını almış yönetim, tercihlerini kullanmıştır."

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"İSMAİL KARTAL'A BAŞARILAR DİLİYORUM"

"Seçilmiş iradenin tercihleri ile ilgili sorun olamaz. Tercih edilen İsmail Kartal ve ekibine başarılar diliyorum. "

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"ŞAHISLARA OLAN KIRGINLIĞIM"

"Bununla birlikte unutulmasın ki; gerek yıllar içerisinde gerekse de son dönem özelinde şahıslara olan kırgınlığım Fenerbahçe sevgimin önüne hiçbir zaman geçmemiştir."

Aykut Kocaman’dan olay Fenerbahçe açıklaması! Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi...

"Fenerbahçe'nin menfaatlerinin her şeyden önce gelmesi bilinciyle, bu zorlu süreçte başarılı olunmasını canı gönülden temenni ediyorum."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#İSMAİL KARTAL #AYKUT KOCAMAN #FENERBAHÇE