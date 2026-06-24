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Aykut Kocaman'dan olay Fenerbahçe açıklaması! "Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi..."
Aykut Kocaman'dan olay Fenerbahçe açıklaması! "Oğuz Çetin ile iletişimimiz ansınız kesildi..."
Son dakika haberleri: Fenerbahçe'de uzun süre boyunca teknik direktörlük koltuğu için Aykut Kocaman'ın adı geçmiş ancak göreve İsmail Kartal getirilmişti. Deneyimli teknik adam hakkında çıkan iddialara dair dikkat çeken bir açıklama yayınladı. İşte Kocaman'ın sözleri...
Giriş Tarihi: 24.06.2026 11:34
Güncelleme Tarihi: 24.06.2026 11:42