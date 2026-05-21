Aziz Yıldırım efsane kadroyu topluyor! Volkan Demirel’den sonra iki isim daha...

Fenerbahçe'de başkan adayı Aziz Yıldırım'ın seçilmesi halinde efsane isimlerle çalışma kararı aldığı belirtildi. Yıldırım, Volkan Demirel sonrası iki isim için daha harekete geçti. İşte o gelişme...

Giriş Tarihi: 21.05.2026 11:01 Güncelleme Tarihi: 21.05.2026 11:15
Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 6-7 Haziran'da gerçekleştirilecek olağanüstü seçimli genel kurul öncesi hareketli günler yaşanıyor.

Sarı-lacivertlilerde başkan adaylığını açıklayan Aziz Yıldırım, seçim öncesinde çalışmalarına devam ediyor.

Teknik adam arayışlarını sürdüren Yıldırım için dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, yeni dönemde takımın başına yerli bir teknik direktör getirmeyi hedefliyor.

Yıldırım'ın kulübeyi, Aykut Kocaman'a emanet etmeyi düşündüğü kaydedildi.

VOLKAN DEMİREL SONRASI İKİ İSİM DAHA

Aziz Yıldırım'ın daha önce Volkan Demirel'i Aykut Kocaman'ın yardımcısı olarak istediği biliniyordu.

Volkan Demirel'in ardından Tuncay Şanlı'nın da antrenör kadrosunda olabileceği belirtildi.

Öte yandan sportif direktörlük görevi için ise Oğuz Çetin'in isminin ön plana çıktığı aktarıldı.

Aziz Yıldırım'ın, tanıdık ve yerli teknik adamı tercihinin sebebinin takımı yakından bilmelerinden kaynaklandığı öğrenildi.

Yalova'da katıldığı programda Yıldırım, "Arka planda bilin ki Türk eski oyuncularımız olacak" ifadelerini kullandı.

