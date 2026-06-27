Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! “Taraftar bunu bekliyor”

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Topuk Yaylası'ndaki kampta dün akşam gerçekleşen antrenman taraftara açılırken, sarı-lacivertli futbolseverler akın etti. Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbol direktörü Oğuz Çetin de sahaya indi. Çetin, teknik ekip ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım ve başkan vekili Barış Göktürk de tesislere geldi. 'TARAFTARIN BEKLENTİSİ...' Yöneticiler, antrenmanın ardından hem teknik kadro hem de oyuncularla sohbet etti, isteklerini dile getirdi. Hedefin şampiyonluk olduğu ve bunun için taraftarın, sahada büyük mücadele görmeyi arzuladığı hatırlatıldı.