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Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! “Taraftar bunu bekliyor”

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımı ziyaret etti. Yıldırım, İsmail Kartal ve oyuncularla görüşürken taraftarın beklentisine de vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 07:47
Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! Taraftar bunu bekliyor

Fenerbahçe yeni sezon çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor. Topuk Yaylası'ndaki kampta dün akşam gerçekleşen antrenman taraftara açılırken, sarı-lacivertli futbolseverler akın etti.

Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! Taraftar bunu bekliyor

Teknik direktör İsmail Kartal yönetimindeki idmanda futbol direktörü Oğuz Çetin de sahaya indi.

Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! Taraftar bunu bekliyor

Çetin, teknik ekip ve futbolcularla bir toplantı gerçekleştirdi. Ayrıca Başkan Aziz Yıldırım ve başkan vekili Barış Göktürk de tesislere geldi.

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Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! Taraftar bunu bekliyor

"TARAFTARIN BEKLENTİSİ…"

Yöneticiler, antrenmanın ardından hem teknik kadro hem de oyuncularla sohbet etti, isteklerini dile getirdi.

Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! Taraftar bunu bekliyor

Hedefin şampiyonluk olduğu ve bunun için taraftarın, sahada büyük mücadele görmeyi arzuladığı hatırlatıldı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#AZİZ YILDIRIM #İSMAİL KARTAL #FENERBAHÇE