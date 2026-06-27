Trend Galeri Trend Spor Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! “Taraftar bunu bekliyor”

Aziz Yıldırım İsmail Kartal ile görüştü! “Taraftar bunu bekliyor”

Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları devam ederken, başkan Aziz Yıldırım ve yönetimi, takımı ziyaret etti. Yıldırım, İsmail Kartal ve oyuncularla görüşürken taraftarın beklentisine de vurgu yaptı.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 07:47