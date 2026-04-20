Aziz Yıldırım tepki göstermişti! Fenerbahçe'de Sidiki Cherif alarmı

Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe'de devre arasında takıma katılan Sidiki Cherif beklenen performansı sergileyemedi. Sidiki Cherif'in performansı istatistiklere de yansıdı.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 17:46
Süper Lig'de yaşadığı puan kaybı sonrası şampiyonluk yarışında ağır yara alan Fenerbahçe'de Sidiki Cherif ve Ederson eleştiri toplamıştı.

Sarı-lacivertlilerde gerçekleştirilen Yüksek Divan Kurulu Toplantısı'nda eski başkanlardan Aziz Yıldırım, isim vererek Sidiki Cherif transferine tepki göstermişti.

Aziz Yıldırım açıklamasında, "Sidiki Cherif'i kim aldı! Yazık ya! 30-35 maliyeti var yazık! Kante'ye 70 diyorlar, gelin anlatın. Guendouzi... Harcanan para 150 milyon euro! Ben senede 150 milyon euro kazanmıyorum! Yazık! Yazık ya" sözlerini dile getirmişti.

SKOR ÜRETİMİNDE DENGESİZ TABLO

Takvim'in haberine göre; Fenerbahçe'de sezonun son bölümüne girilirken forvet hattındaki performans verileri öne çıktı.

Hücum oyuncularının gol ortalamaları incelendiğinde, takımın skor üretiminde dengesiz bir tablo ortaya çıktığı kaydedildi.

Verilere göre Youssef En Nesyri'nin çıktığı 79 maçta 38 gol atarak maç başına 0.48 gol ortalaması yakaladığı belirtildi. Jhon Duran'ın ise 21 karşılaşmada 5 golle 0.23 ortalamada kaldığı vurgulandı.

CHERIF BEKLENTİNİN ALTINDA

Genç oyuncu Sidiki Cherif'in de benzer bir performans sergilediği kaydedildi.

13 maçta 3 gol kaydeden Sidiki Cherif'in 0.23 gol ortalamasıyla hücum hattındaki düşük verimliliğin bir parçası olduğu belirtildi.

Ortaya çıkan istatistiklerin Fenerbahçe'de forvet bölgesinde bitiricilik oranının sınırlı kaldığını gösterdiği vurgulandı.

2030'A KADAR F.BAHÇE'DE

Fenerbahçe, devre arasında şarta bağlı zorunlu satın alma opsiyonuyla transfer ettiği Sidiki Cherif ile 2030'a kadar sözleşme imzalandı.

19 yaşındaki forvetin transferi için 22 milyon euroluk bonservis bedeli ödendiği kaydedildi.

