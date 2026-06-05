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Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve transfer çıkışı! "Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım"
Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve transfer çıkışı! "Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım"
Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldırım, transfer görüşmeleri ve teknik direktör kararına da değindi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:59
Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 11:23