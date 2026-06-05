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Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve transfer çıkışı! "Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım"

Fenerbahçe'de gözler 6-7 Haziran'da gerçekleşecek başkanlık seçimine çevrildi. Sarı-lacivertlilerde yeniden aday olan eski başkan Aziz Yıldırım, dikkat çeken açıklamalar yaptı. Yıldırım, transfer görüşmeleri ve teknik direktör kararına da değindi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 05.06.2026 10:59 Güncelleme Tarihi: 05.06.2026 11:23
Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Fenerbahçe Başkan Adayı Aziz Yıldırım, olağanüstü seçimli genel kurul öncesinde çarpıcı açıklamalar yaptı.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

"GERÇEKLERLE HAREKET EDİYORUZ"

Atmosfer gayet iyi. İki taraf da Fenerbahçe içinden çıkan insanlar, yabancı insanlarla yarışmıyoruz. Gelecekle ilgili düşüncelerimizi aktarmaya çalışıyoruz ama karşı tarafta hayaller var! Bir oyuncuyu söylüyorlar, oyuncu ya da kulübü tarafından yalanlanıyor. Bunlar kulübe zarar veriyor. Biz öyle bir şey yapmıyoruz. İki santrfor dedik ama isim vermedik. Onlarla da son aşamaya geldik. Burada önemli olan Fenerbahçe'nin zarar görmemesi. Gerçekleri söylüyoruz ve gerçeklerle hareket ediyoruz. 20 yıllık tecrübemiz var, ona dayanarak ve güvenerek gerçekleştireceğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerçekleştiremeyeceğimiz şeyleri söylemiyoruz.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Seçim ne olur? İki tarafa bakacaklar, geçmişte ne yapmışlar, bugün neler vaat ediyorlar, bunlara bakacaklar ve karar verecekler. Ben başkan olmak için gelmiyorum. Bunu herkes bilsin. Benim Fenerbahçe'nin başkanlığına ihtiyacım yok. İşim var, zamanımı ailem ve dostlarımla geçiriyorum. Her şeyim mükemmel, yaşamım güzel. Bunu bozuyoruz ve her şeyimizi ortaya koyacağız. Neden? 12 senelik başarısızlık var. 7 sene şampiyonlukta fark var. 7 sene şampiyon olursak ancak yakalarız. Karşı tarafın bir şampiyonluğu bunu uzatır. 20 sene arada fark olur! O zaman Fenerbahçe büyüklüğünü kaybeder. Bütün camianın bunu görmesi lazım.

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Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

"KULÜP BİZİ SEÇERSE..."

Kulüp bizi seçerse büyük şans yakalar. Seçilmezsek de karşı tarafı destekleriz ama kısa zamanda hata yaptıklarını görürler. Bu kadar açık konuşuyorum. Ayrışma var, toparlanma gerekiyor. Bütün camianın birleşmesi lazım. Birlik ve beraberlik olması gerekiyor.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Çocuklar ağlıyor. 2024'te de bunun için aday oldum. İnsanlar üzgünler. Fenerbahçe'nin tarihinde 12 yıllık başarısızlık yok. Bunu el birliğiyle ortadan kaldırmak gerekiyor. Ben bir yıl istiyorum, bir yılda bunu toparlayacağım. Ben iyi Fenerbahçeliyim, yanımdaki arkadaşlar da iyi Fenerbahçeli. O yüzden bize şans versinler.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

MERİH DEMİRAL SÖZLERİ

Merih'i açıklıyor, federasyon başkanı, iş mi bu diyor. Suudi Arabistan kulübü 2029'a kadar satmayacağız diyor. Bir oyunlar oynanıyor, böyle olmamalı. Fenerbahçe, gerçeklerle hayalleri ayırsın. Gerçeklerle yaşamamız lazım. Bir televizyon programında Mbappe'yi alıyorum dedim. Böyle hayaller kuracaksak, gerçekleri göremeyiz.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Fenerbahçe'nin gerçeği, iyi bir takım var ve iyi oyuncular lazım. Santrfor yok, santrfor iyi bir çocuk ama benim tenkit ettiğim bonservisi. Çocuğu ateşe attınız. Santrfor bu dediniz ve her şeyi o yapacak dediniz. Şu anda ihtiyaç santrfor. 2 santrfor ile görüşmeler devam ediyor. Belki bugün birini açıklayabiliriz, belki hiç açıklamayacağız.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Fenerbahçe'nin lidere ihtiyacı var. Başkan her yerde var. Lider sonradan olmaz, lider anadan doğarken olur. O özellik bende var. Duvara bakınca, o duvar dümdüz demem, o duvarda gördüğüm şekiller var, ona göre değerlendirme yaparım. Bunu 20 senede gösterdim.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

"TEKNİK DİREKTÖR ADAYIMIZ BELLİ DEĞİL"

Teknik direktör adayımız belli değil. Konuştuğumuz insanlara bunları anlatıyoruz. Sayın Oğuz Çetin etrafında bir çalışma yapılıyor. O çalışmaya göre transferleri yapacağız. Kendisiyle de konuşacağız bugün. Belki yarın bir tanesini açıklarız. Tam her şey bitmeden açıklamam, bitmeden bir şey söylemem.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

"KONGREYİ KAZANACAKSAM OYUNCUYLA KAZANMAYAYIM"

Kongreyi kazanacaksam, oyuncularla kazanmayayım. Geçmişte getirdiklerim ortada benim. Hepsini getirdik biz. Çok iyi Fenerbahçe takımı yapacağız. Bir santrfor alınsa veya iki santrfordan biri gönderilmese Fenerbahçe şampiyon olurdu hem de farkla. Bir oyuncu her şeyi değiştirebilir ama diğerlerinin de iyi oyuncular olması lazım. Biz iyi bir takım yapacağız. Hedefimiz iyi bir takım yapmak."

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Seçilmeden ne diyeyim. Konuşacağız, ona göre hep birlikte karar vereceğiz. Şu anda bir şey söylemek çok yanlış. O hayal olur. Gerçeklerle hayalleri ayırmak lazım. Ben 8 sene önce bıraktığımda Türk sporu böyle değildi. Şimdi menajerler vasıtasyla, dışarıdaki oyuncunun menajeriyle kontak kuruyorlar menajerlik ücretinden faydalanmak için. Haberleri yayıyorlar. İstiyor diye lanse etmeye çalışıyorlar. Şimdi o olabilir olasılığı ile para kazanmak için bunu yapıyorlar.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

"HERKES KENDİNE GELSİN"

Lütfen herkes kendine gelsin. Zaten sosyal medya akbabaları, trolleri var. İnşallah devlet, kısa sürede bunları kontrol altına alacak. Seçilirsem, bu konuda çalışacağım. Gereken ne varsa yapacağım. Ben seçilirsem, ben bunları transfer ediyorum diyebilirim. Ama seçilmezsem, zarar verecek. İki taraf da gizli çalışma yapmalı. Seçilmeyen taraf, seçilene söylemeli. Ben söyleyeceğim. Onların da aynısını yapması lazım. Kamuoyunda gerçek olmayan şeyleri söylemek Fenerbahçe'ye maddi ve manevi zarar veriyor.

Aziz Yıldırım’dan teknik direktör ve transfer çıkışı! Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım

Camianın gerçeklerle hareket etmesi lazım, hayallerle değil. Ben de istersem oyuncu söylerim. Real Madrid, Barcelona başkanı ile fotoğraf çektiririm istersem. Biz Monaco'ya maça gitmiştik, Laporta Barcelona başkanıydı ve otele beni görmeye geldi. Biz bunu hiç söylemedik. Biz kimseye bunları anlatmadık. Fenerbahçe camiası, kararlı ve doğruyu gören bir camia. Onun için benim için bir şüphem yok. Sandıkta hayaller ve gerçekleri ayıracak ve ona göre karar vereceklerdir. Ben bir daha gelmem. Başarısızlığı durdurabileceğimi durduğum için aday oldum. Geçen sene aday olmadım. Biz arkadaşlarla geldik ve aday olduk. Bizi seçmeleri için oy vermelerini istiyorum ama seçmezlerse, teşekkür ederim. O zaman yeni bir hayat (Gülerek) Belki daha mutlu olurum. Fenerbahçe kongre üyesi iyi düşünmeli ve gerçeklerle hayalleri ayırsınlar. Gerçek olanı görüp kullanırlar diye düşünüyorum. İki adaydan hangisini seçerse, Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun."

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE