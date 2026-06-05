Aziz Yıldırım'dan teknik direktör ve transfer çıkışı! "Kongreyi oyuncularla kazanacaksam kazanmayayım"

Camianın gerçeklerle hareket etmesi lazım, hayallerle değil. Ben de istersem oyuncu söylerim. Real Madrid, Barcelona başkanı ile fotoğraf çektiririm istersem. Biz Monaco'ya maça gitmiştik, Laporta Barcelona başkanıydı ve otele beni görmeye geldi. Biz bunu hiç söylemedik. Biz kimseye bunları anlatmadık. Fenerbahçe camiası, kararlı ve doğruyu gören bir camia. Onun için benim için bir şüphem yok. Sandıkta hayaller ve gerçekleri ayıracak ve ona göre karar vereceklerdir. Ben bir daha gelmem. Başarısızlığı durdurabileceğimi durduğum için aday oldum. Geçen sene aday olmadım. Biz arkadaşlarla geldik ve aday olduk. Bizi seçmeleri için oy vermelerini istiyorum ama seçmezlerse, teşekkür ederim. O zaman yeni bir hayat (Gülerek) Belki daha mutlu olurum. Fenerbahçe kongre üyesi iyi düşünmeli ve gerçeklerle hayalleri ayırsınlar. Gerçek olanı görüp kullanırlar diye düşünüyorum. İki adaydan hangisini seçerse, Fenerbahçe camiasına hayırlı olsun."