Trend Galeri Trend Spor Aziz Yıldırım'ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Aziz Yıldırım'ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna Vedat Muriqi'yi katan Fenerbahçe, bir santrfor hamlesi daha yapmak istiyor. Gelinen noktada başkan Aziz Yıldırım'ın gönlündeki golcünün ismi ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...

Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:22 Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:10
Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Yaz transfer dönemine ilk olarak Vedat Muriqi hamlesiyle başlayan Fenerbahçe'de çalışmalar son sürat devam ediyor.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Uzun süredir Mason Greenwood ve stoper transfer için de temaslarını sürdüren sarı-lacivertliler, bir santrfor takviyesi daha yapmak istiyor.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Fotomaç'ın haberine göre; Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'nı hayalindeki golcünün adı belli oldu.

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Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

ALEXANDER SORLOTH HAYALİ

Yapılan haberde sarı-lacivertlilerin, Atletico Madrid forması giyen Alexander Sörloth'a talip olduğu öne sürüldü.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Yönetim, seçim öncesinde görüşülen ancak anlaşma sağlanamayan Sörloth için bir kez daha kolları sıvayacak.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Hafta sonu futbol komitesiyle bir toplantı yapan Yıldırım'ın da Sörloth'u Vedat'ın önünde birinci santrfor olarak düşündüğü ve oyuncunun transfer için harekete geçilmesini istediği vurgulandı.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

RANDEVU TALEP EDİLDİ

Buna göre Fenerbahçe'nin 30 yaşındaki yıldızın menajerinden randevu talep ettiği aktarıldı.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Sarı-lacivertli kurmaylar, Alexander Sörloth'un menajeriyle yeniden bir araya gelecek ve yıllık maaşını revize ederek yeni bir teklif sunacak.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

15 milyon euroluk maaş talebi olan oyuncuya 10 milyon euro öneren Fenerbahçe'nin bu kez 12.5 milyon euro seviyesinde bir teklif yapacağı kaydedildi.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

ATLETICO BONSERVİSİNİ BELİRLEDİ

Öte yandan Atletico Madrid'in de Sörtloh için 25 milyon euo ödenmesi halinde satışına onay vereceği belirtildi.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, deneyimli golcüye Juventus da talip. Dusan Vlahovic ile yollarını ayıran Çizme devinin, Sörloth için Atletico ile masaya oturacağı konuşuluyor.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

SÜPER LİG'DE GOL KRALI OLDU

2019-2020 sezonunda Trabzonspor formasını terleten Norveçli yıldız, 24 kez fileleri havalandırarak gol kralı olmayı başarmıştı.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Bu sezon İspanyol deviyle de 54 karşılaşmada görev yapan Sörloth, 20 gol 1 asistlik performans sergiledi.

Aziz Yıldırım’ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...

Norveç Milli Takımı ile 2026 Dünya Kupası'nda sahne alan Alexander Sörloth, ülkesi adına da 74 maçta 26 gol kaydetti.

Haber Girişi Doğukan Yıldırım - Editör
#AZİZ YILDIRIM #FENERBAHÇE