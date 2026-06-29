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Aziz Yıldırım'ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...
Aziz Yıldırım'ın hayalindeki golcü ortaya çıktı! Fenerbahçe kesenin ağzını açıyor...
Son dakika transfer haberleri: Yaz transfer döneminde kadrosuna Vedat Muriqi'yi katan Fenerbahçe, bir santrfor hamlesi daha yapmak istiyor. Gelinen noktada başkan Aziz Yıldırım'ın gönlündeki golcünün ismi ortaya çıktı. İşte flaş gelişmenin ayrıntıları...
Giriş Tarihi: 29.06.2026 09:22
Güncelleme Tarihi: 29.06.2026 13:10