Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...
Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Listede; Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın gibi isimler de yer aldı. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 09.01.2026 19:52