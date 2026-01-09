Trend Galeri Trend Spor Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Türkiye Futbol Federasyonu, bahis soruşturması kapsamında, son 5 yılda Süper Lig'de görev yapmış 43 antrenör PFDK'ya sevk edildiğini duyurdu. Listede; Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın gibi isimler de yer aldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 09.01.2026 19:52
Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Bahis soruşturması kapsamında 43 antrenör, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edildi.

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

TFF'den yapılan açıklamada, son 5 yılda Süper Lig kulüplerinde görev alan ve bahis oynadığı tespit edilen 43 antrenörün tedbirli olarak disipline gönderildiği belirtildi.

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Soruşturma kapsamında "bahis oynadıkları" tespit edilen 32 temsilcinin de tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildiği aktarıldı.

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

PFDK'ya sevk edilen isimler şu şekilde:

"Mustafa Sarp, Fevzi Layiç, Ali Gürsel, Mehmet Bülent Albayrak, Mehmet Öncan, İbrahim Kemal Menderes, Murat Erbasan, Olcan Adın, Umut Eskiköy, Tanser Aydin, Halil Cihan Ünal, Ümit Davala, Ertuğrul Arslan, Ufuk Özbey, Ercan Ağaçe, Ahmet Dursun, Onur Günal, Kenan Oktay, Sinan Közen, Yasin Güleryüz

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Barış Kanbak, Emir Şiranlı, Erkan Akkoç, İbrahim Keserel, Cüneyt Yis, Yiğit İncedemir, Fahri Tatan, Halit Eroğlu, Ersin Akılveren, Coşkun Birdal, Volkan Arslan, Serdar Topraktepe, Tufan Deniz Daş

Bahis soruşturmasında yeni dalga: TFF 43 antrenörü açıkladı! Ümit Davala, Serdar Toraktepe, Olcan Adın...

Kerem Satılmış, Can Arat, Ömer Ayçiçek, Baykal Aydınlı, Onat Çetin, Mustafa Ramazan, Aykın Demir, Ozan Köprülü, İlker Kireker, Onur Can Korkmaz."