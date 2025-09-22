BALLON D'OR ödülü sahibini buluyor! (Altın Top) Ballon d’Or 2025 ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, adaylar kimler?

Ballon d'Or ödülleri arasında erkekler ve kadınlar için Yaşin Kupası, Johan Cruyff Kupası ve Kulüp Kupası da sahiplerini bulacak. İşte, adaylar:
Erkekler Yaşin Kupası Adayları
Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)
Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)
Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)
Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)
Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)
Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)
Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)
David Raya (İspanya, Arsenal)
Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)
Yann Sommer (İsviçre, Inter)
Kadınlar Yaşin Kupası Adayları
Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)
Cata Coll (İspanya, Barselona)
Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)
Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)
Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)
Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları
Antonio Conte (İtalya, Napoli)
Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)
Hansi Flick (Almanya, Barselona)
Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)
Arne Slot (Hollanda, Liverpool)
Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları
Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)
Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)
Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)
Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)
Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)
Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları
Barselona (İspanya)
Botafogo (Brezilya)
Chelsea (İngiltere)
Liverpool (İngiltere)
Paris Saint-Germain (Fransa)
Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları
Arsenal (İngiltere)
Barcelona (İspanya)
Chelsea (İngiltere)
OL Lyonnes (Fransa)
Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)