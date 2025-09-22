Trend Galeri Trend Spor BALLON D'OR ödülü sahibini buluyor! (Altın Top) Ballon d’Or 2025 ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak, adaylar kimler?

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden biri olan Ballon d'Or bugün sahibini buluyor. Ödülü 2024/25 sezonunda en iyi performansı göstermiş oyuncu alacak. 2025 Ballon d'Or adayları ise açıklandı. Öte yandan bu gece 2024/2025 sezonunun en iyi erkek-kadın futbolcuları, kalecileri, genç oyuncuları, gol kralları ve teknik direktörleri belli olacak. Peki, Ballon d'Or 2025 ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak? Ballon d'Or adayları kimler? İşte detaylar;

Giriş Tarihi: 22.09.2025 15:37
Ballon d'Or ödülü sahibini buluyor. Yayınlanan 30 kişilik listede birbirinden iyi oyuncu bulunuyor. "France Football" tarafından her yıl düzenlenen ve futbolun en itibarlı ödüllerinden biri olarak kabul edilen Ballon d'Or kazananı bu akşam canlı yayında belli olacak. Peki, Ballon d'Or 2025 ödül töreni saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BALLON D'OR 2025 NE ZAMAN?

Ballon d'Or 2025'in töreni, 22 Eylül 2025 Pazartesi günü Paris'te, Théâtre du Châtelet sahnesinde gerçekleştirilecek.

Ödül, geleneksel takvim yılına değil, 2024-25 sezon performansına (1 Ağustos 2024 – 31 Temmuz 2025 dönemi) göre verilecek.

BALLON D'OR ÖDÜLLLERİ NELER?

Törende ödül verilecek kategoriler:

• Erkekler Ballon d'Or (en iyi oyuncu)

• Kadınlar Ballon d'Or (en iyi oyuncu)

• Erkekler Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)

• Kadınlar Kopa Kupası (en iyi genç oyuncu)

• Erkekler Yaşin Kupası (en iyi kaleci)

• Kadınlar Yaşin Kupası (en iyi kaleci)

• Erkekler Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)

• Kadınlar Gerd Müller Kupası (kulüp/milli takımda en çok gol atan oyuncu)

• Erkekler Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımda en iyi teknik direktör)

• Kadınlar Johan Cruyff Kupası (kulüp/milli takımın en iyi antrenörü)

• Yılın Erkekler Kulübü Kupası

• Yılın Kadınlar Kulübü Kupası

• Sócrates Ödülü

2025 BALLON D'OR ADAYLARI

Jude Bellingham (İngiltere, Real Madrid)

Ousmane Dembélé (Fransa, Paris Saint-Germain)

Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)

Denzel Dumfries (Hollanda, Inter)

Serhou Guirassy (Gine, Borussia Dortmund)

Viktor Gyökeres (İsveç, Sporting CP/Arsenal)

Erling Haaland (Norveç, Manchester City)

Achraf Hakimi (Fas, Paris Saint-Germain)

Harry Kane (İngiltere, Bayern)

Khvicha Kvaratskhelia (Gürcistan, Napoli/Paris Saint-Germain)

Robert Lewandowski (Polonya, Barselona)

Alexis Mac Allister (Arjantin, Liverpool)

Lautaro Martínez (Arjantin, Inter)

Kylian Mbappé (Fransa, Real Madrid)

Scott McTominay (İskoçya, Napoli)

Nuno Mendes (Portekiz, Paris Saint-Germain)

João Neves (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Michael Olise (Fransa, Bayern)

Cole Palmer (İngiltere, Chelsea)

Pedri (İspanya, Barselona)

Raphinha (Brezilya, Barselona)

Declan Rice (İngiltere, Arsenal)

Fabián Ruiz (İspanya, Paris Saint-Germain)

Mohamed Salah (Mısır, Liverpool)

Virgil van Dijk (Hollanda, Liverpool)

Vinícius Júnior (Brezilya, Real Madrid)

Vitinha (Portekiz, Paris Saint-Germain)

Florian Wirtz (Almanya, Leverkusen/Liverpool)

Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

KOPA TROPHY ADAYLARI: KENAN YILDIZ LİSTEDE!

Ayyoub Bouaddi (Fransa, Lille)

Pau Cubarsí (İspanya, Barselona)

Désiré Doué (Fransa, Paris Saint-Germain)

Estêvão (Brezilya, Palmeiras/Chelsea)

Dean Huijsen (İspanya, Bournemouth/Real Madrid)

Myles Lewis-Skelly (İngiltere, Arsenal)

Rodrigo Mora (Portekiz, Porto)

João Neves (Portekiz, Paris) Saint-Germain)

Lamine Yamal (İspanya, Barselona)

Kenan Yıldız (Türkiye, Juventus)

BALLON D'OR KADINLAR ADAY LİSTESİ

Ballon d'Or 2025 sadece erkek futbolcularla sınırlı değil. Ballon d'Or değerlendirmesi şu kriterlere göre yapılıyor: bireysel performans, kulüp başarıları, ülke için kazanılan maçlar, fair-play gibi özellikler. Aynı özelliklerin belirlediği kupalar için kadınlarda da adaylar şöyle:

Sandy Baltimore (Fransa, Chelsea)

Barbra Banda (Zambiya, Orlando Pride)

Aitana Bonmatí (İspanya, Barselona)

Lucy Bronze (İngiltere, Chelsea)

Klara Bühl (Almanya, Bayern)

Mariona Caldentey (İspanya, Arsenal)

Sofia Cantore (İtalya, Juventus/Washington Spirit)

Steph Catley (Avustralya, Arsenal)

Temwa Chawinga (Malavi, Kansas City)

Melchie Dumornay (Haiti, OL Lyonnes)

Emily Fox (ABD, Arsenal)

Cristiana Girelli (İtalya, Juventus)

Esther González (İspanya, Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Norveç, Barselona)

Patri Guijarro (İspanya, Barselona)

Amanda Gutierres (Brezilya, Palmeiras)

Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

Pernille Harder (Danimarka, Bayern)

Lindsey Heaps (ABD, OL Lyonnes)

Chloe Kelly (İngiltere, Manchester City/Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Norveç, Arsenal)

Marta (Brezilya, Orlando Pride)

Clara Mateo (Fransa, Paris FC)

Ewa Pajor (Polonya, Barselona)

Clàudia Pina (İspanya, Barselona)

Alexia Putellas (İspanya, Barselona)

Alessia Russo (İngiltere, Arsenal)

Johanna Rytting Kaneryd (İsveç, Chelsea)

Caroline Weir (İskoçya, Real Madrid)

Leah Williamson (İngiltere, Arsenal)

KOPA TROPHY KADINLAR

Michelle Agyemang (İngiltere, Brighton)

Linda Caicedo (Kolombiya, Real Madrid)

Wieke Kaptein (Hollanda, Chelsea)

Vicky López (İspanya, Barselona)

Claudia Martínez Ovando (Paraguay, Club Olimpia)

Ballon d'Or ödülleri arasında erkekler ve kadınlar için Yaşin Kupası, Johan Cruyff Kupası ve Kulüp Kupası da sahiplerini bulacak. İşte, adaylar:

Erkekler Yaşin Kupası Adayları

Alisson Becker (Brezilya, Liverpool)

Yassine Bounou (Fas, Al Hilal)

Lucas Chevalier (Fransa, Lille/Paris Saint-Germain)

Thibaut Courtois (Belçika, Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (İtalya, Paris Saint-Germain/Manchester City)

Emiliano Martínez (Arjantin, Aston Villa)

Jan Oblak (Slovenya, Atlético de Madrid)

David Raya (İspanya, Arsenal)

Matz Sels (Belçika, Nottingham Forest)

Yann Sommer (İsviçre, Inter)

Kadınlar Yaşin Kupası Adayları

Ann-Katrin Berger (Almanya, Gotham FC)

Cata Coll (İspanya, Barselona)

Hannah Hampton (İngiltere, Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Nijerya, Paris FC/Brighton)

Daphne van Domselaar (Hollanda, Arsenal)

Erkekler Johan Cruyff Kupası Adayları

Antonio Conte (İtalya, Napoli)

Luis Enrique (İspanya, Paris Saint-Germain)

Hansi Flick (Almanya, Barselona)

Enzo Maresca (İtalya, Chelsea)

Arne Slot (Hollanda, Liverpool)

Kadınlar Johan Cruyff Kupası Adayları

Sonia Bompastor (Fransa, Chelsea)

Arthur Elias (Brezilya, Brezilya milli takımı)

Justine Madugu (Nijerya, Nijerya milli takımı)

Renée Slegers (Hollanda, Arsenal)

Sarina Wiegman (Hollanda, İngiltere milli takımı)

Yılın Erkekler Kulübü Kupası Adayları

Barselona (İspanya)

Botafogo (Brezilya)

Chelsea (İngiltere)

Liverpool (İngiltere)

Paris Saint-Germain (Fransa)

Yılın Kadın Kulübü Ödülü Adayları

Arsenal (İngiltere)

Barcelona (İspanya)

Chelsea (İngiltere)

OL Lyonnes (Fransa)

Orlando Pride (Amerika Birleşik Devletleri)