Trend Galeri Trend Spor Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’ı açıkladı! “Duyduğuma göre…”

Barcelona’nın yıldızı Galatasaray’ı açıkladı! “Duyduğuma göre…”

Galatasaray taraftarının iç sahada oluşturduğu atmosfer gündem olmaya devam ediyor. Barcelona'nın yıldızı Jules Kounde, katıldığı bir yayında dikkat çeken bir Galatasaray açıklaması yaptı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 24.03.2026 20:43
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kendi sahasında ortaya koyduğu performansla turnuvaya damga vurmuştu.

Sarı-kırmızılı takım, bu sezon Devler Ligi'nin lig aşamasında evinde oynadığı ilk maçta Liverpool'u 1-0 mağlup etti.

Şampiyonlar Ligi'nin sürpriz takımlarından Bodo/Glimt'i de evinde yenen Cimbom, Atletico Madrid ile ise berabere kaldı.

Son 16 play-off turunda Juventus'a içerde 5 gol atan Galatasaray, son 16 turunda da Liverpool'u bir kez daha eli boş gönderdi. Deplasmanda rakibine 4-0 mağlup olan Aslan, Şampiyonlar Ligi'ne veda etti.

Barcelona'nın yıldızı Jules Kounde, Galatasaray taraftarının oluşturduğu atmosfere değindi.

Fransız yıldız, sarı-kırmızılı takıma karşı hiç oynamasa da stadyumda iyi bir atmosferin olduğunu duyduğunu söyledi.

Jules Kounde yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Galatasaray'la karşılaşmadım ama takımda onlarla maç yapmış oyuncular var.

Duyduğuma göre atmosfer fenaymış. Kendinizi bile duyamıyormuşsunuz."

Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 65 milyon euro olarak gösterilen futbolcunun, Barcelona ile 2030 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Barcelona formasını bu sezon 40 kez giyen Kounde, 3 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.