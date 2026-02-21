Trend Galeri Trend Spor Barış Alper Yılmaz için transfer zirvesi! İstanbul’da görüşüldü

Galatasaray forması giyen Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibinin harekete geçtiği iddia edildi. Milli futbolcunun transferi için görüşme gerçekleştiği belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.02.2026 18:57 Güncelleme Tarihi: 21.02.2026 18:58
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz, gösterdiği performansla Avrupa'nın yakın takibinden düşmüyor.

Sarı-kırmızılıların milli oyuncusu için yeni bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Galatasaray'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz için Premier Lig ekibinin harekete geçtiği ifade edildi.

NOTTINGHAM'DAN TRANSFER ISRARI

Takvim'in haberine göre; Premier Lig ekibi Nottingham Forest'ın Barış Alper Yılmaz transferi için hamlede bulunduğu kaydedildi.

Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen Nottingham Forest kurmaylarının, Galatasaray kurmayları ile görüştüğü aktarıldı.

İngiliz ekibinin, Barış Alper Yılmaz için transfer şartları hakkında bilgi aldığı belirtildi.

KARAR SEZON SONU

Galatasaray'da kurmayların, 25 yaşındaki kanat oyuncusunun transferi için kararını sezon sonunda vereceğini Nottingham Forest'a ilettiği kaydedildi.

Barış Alper Yılmaz, bu sezon Galatasaray'da 33 maçta forma şansı buldu. Tecrübeli oyuncu, bu süreçte 8 gol ile 12 asist üretti.

Barış Alper Yılmaz'ın Galatasaray ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek.

ÇOK YÖNLÜ OLMASI DİKKAT ÇEKİYOR

Barış Alper Yılmaz'ın sol kanat bölgesinin yanı sıra sağ kanat, sağ bek ve santrforda da forma giyebilmesi dikkat çekiyor.

25 yaşındaki Barış Alper Yılmaz'ın güncel piyasa değeri 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

Rize Özel İdare Spor'da futbola başlayan Barış Alper Yılmaz daha sonra Ankara Demirspor ve Ankara Keçiörengücü'nde oynadı.

Barış Alper Yılmaz'ın bir sonraki satışından Ankara Keçiörengücü'nün yüzde 20 pay alma hakkı bulunuyor.