Bartuğ Elmaz’dan Fenerbahçe’ye karşı bir ilk! Tiago Çukur ofsayta takıldı

Süper Lig'in 26. haftasında son sıradaki Fatih Karagümrük ile şampiyonluk yarışındaki Fenerbahçe kozlarını paylaştı. Kritik maçta Bartuğ Elmaz bir ilki yaşadı.

Giriş Tarihi: 13.03.2026 21:27 Güncelleme Tarihi: 13.03.2026 21:28
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'ndaki maçta Mehmet Türkmen düdük çaldı.

Karşılaşmanın 15. dakikasında Fatih Karagümrük, Fenerbahçe karşısında kullandığı köşe vuruşu sonrası gelen golle 1-0 öne geçti.

Fatih Karagümrük'ün ara transfer döneminde Fenerbahçe'den kiraladığı Bartuğ Elmaz, ev sahibi ekibi üstünlüğe taşıyan golü kaydetti.

GOLE SEVİNMEDİ

Fatih Karagümrük'te fileleri havalandıran Bartuğ Elmaz, maçta attığı gol sonrası bir sevinç yaşamadı.

Öte yandan Bartuğ Elmaz, Süper Lig kariyerindeki ilk golünü bonservisinin bulunduğu Fenerbahçe'ye karşı atma başarısı gösterdi.

TIAGO ÇUKUR DA ATTI

34. dakikada Fatih Karagümrük'te bir diğer eski Fenerbahçeli Tiago Çukur ağları havalandırdı.

Tiago Çukur'un topu ağlara gönderdiği pozisyonda ofsayt işaret edildi.

VAR incelemesinin ardından ofsayt kararı onandı ve ağlara giden top gol değeri kazanmadı.

BARTUĞ'UN SÖZLEŞMESİ 2028'DE BİTECEK

Fatih Karagümrük ile kiralık anlaşması sezon sonunda bitecek olan Bartuğ Elmaz'ın Fenerbahçe'deki sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Fenerbahçe'de genç yaşta forma giyen ancak bekleneni veremeyen ve daha sonra takımdan ayrılan Tiago Çukur ise sezon başında Fatih Karagümrük'e imza atmıştı.