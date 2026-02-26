Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e mesaj: "53 numarayla gereğini yaptın, aferin"

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, "Galatasaray tur yükseldi. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.