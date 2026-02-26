Trend Galeri Trend Spor Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e mesaj: "53 numarayla gereğini yaptın, aferin"

UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı. Başkan Erdoğan, müsabaka sonrası oyuncularla ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek tebriklerini iletti. İşte yaşanan o anlar...

Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:39
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, 5-2'lik galibiyetinin rövanşında Juventus ile deplasmanda kozlarını paylaştı.

ASLAN UZATMALARDA TURLADI

Cimbom, 90 dakikası 3-0 biten müsabakanın uzatma anlarında Osimhen ve Barış Alper ile bulduğu gollerle turu geçen taraf oldu.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

Başkan Erdoğan, İtalya'nın Torino kentindeki Allianz Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından sarı-kırmızılı ekiple telefonda görüştü.

"ÜLKEMİZ İÇİN ÇOK BÜYÜK BİR BAŞARI"

Maçtan sonra teknik direktör Okan Buruk ile telefonda görüşen Başkan Erdoğan, "Galatasaray tur yükseldi. Ülkemiz için çok çok büyük bir başarı oldu. Gözlerinden öpüyorum." ifadelerini kullandı.

Okan Buruk ise "Biz de çok mutluyuz. Size doğum günü hediyesi olsun Sayın Cumhurbaşkanım." sözlerini sarf etti.

Başkan Erdoğan, karşılaşmaya damga vuran isimlerden Barış Alper Yılmaz'ı da ayrıca tebrik etti.

"53 NUMARAYLA GEREĞİNİ YAPTI"

Başkan Erdoğan, Barış Alper Yılmaz'a "53 numarayla gereğini yaptın. Aferin. Gözlerinden öpüyorum." dedi.

Oyunculardan Abdülkerim Bardakcı ile Barış Alper Yılmaz da Okan Buruk gibi Başkan Erdoğan'ın doğum gününü kutladı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, müsabaka sonrası soyunma odasında takımla bir araya gelerek oyuncuları ve teknik ekibi kutladı.

YA LIVERPOOL YA DA TOTTENHAM

Temsilcimiz Galatasaray son 16 turunda, İngiliz ekipleri Liverpool ya da Tottenham'ın rakibi olacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu kura çekimi, 27 Şubat Cuma günü saat 14:00'te gerçekleştirilecek.