Başkan Erdoğan'dan Galatasaray'a tebrik! Barış Alper'e mesaj: "53 numarayla gereğini yaptın, aferin"
UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray, İtalya'da Juventus'u saf dışı bırakarak adını son 16 turuna yazdırdı. Başkan Erdoğan, müsabaka sonrası oyuncularla ve teknik direktör Okan Buruk ile görüşerek tebriklerini iletti. İşte yaşanan o anlar...
Giriş Tarihi: 26.02.2026 08:39