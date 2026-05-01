Bayern Münih’in yıldızına Fenerbahçe talip! Almanlar duyurdu

Domenico Tedesco ile yollarını ayıran ve seçim kararı alan Fenerbahçe için çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Sarı-lacivertlilerde transfer çalışmalarının sürdüğü ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin bu doğrultuda rotasını Almanya'ya çevirdiği ve Bayern Münih'in yıldızı ile ilgilendiği vurgulandı. NICOLAS JACKSON İDDİASI Bild'in haberine göre; Fenerbahçe'nin Bayern Münih'te kiralık olarak forma giyen Nicolas Jackson ile ilgilendiği belirtildi. Senegalli santrforun transferinde tek talibin Fenerbahçe olmadığı kaydedildi. Nicolas Jackson için Milan, Juventus, Newcastle United ve Al Ahli'nin de ilgisinin bulunduğu vurgulandı. CHELSEA SATMAK İSTİYOR Chelsea'nin 24 yaşındaki Nicolas Jackson'ı takımda tutmak istemediği ve bonservisiyle göndermeyi planladığı ifade edildi. Bayern Münih'in sezon başında kiraladığı Nicolas Jackson, Alman ekibinde 30 maça çıktı ve 10 gol atıp, 4 asist üretti. Bayern Münih'in sözleşmesindeki opsiyon maddesini kullanmasını beklenmediği Nicolas Jackson'ın güncel piyasa değeri 40 milyon euro. 2033'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR 24 yaşındaki golcü oyuncunun, Chelsea ile olan sözleşmesi 2033'te sona erecek. Casa Sports'ta futbola başlayan Nicolas Jackson daha sonra Villarreal forması giydi. Bayern Münih, sezon başında Nicolas Jackson için 16 milyon 500 bin euroluk kiralama bedeli ödedi. Senegal Milli Takımı'nda 31 maça çıkan Nicolas Jackson, 8 kez rakip fileleri havalandırdı.