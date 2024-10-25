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B.Dortmund'da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

SON DAKİKA HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Real Madrid'e deplasmanda 5-2 mağlup oldu. Dortmund'un 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesi Almanya'da tepkilere neden olurken, teknik direktör Nuri Şahin de eleştirildi. Alman basını Şahin'in geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 25.10.2024 15:13 Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:15
B.Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

Bundesliga devi Borussia Dortmund, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 3.haftasında Real Madrid karşısında ağır bir yenilgi aldı.

B.Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

Nuri Şahin'in öğrencileri, 2-0 öne geçtiği maçta Real Madrid'e 5-2 mağlup oldu.

B.Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

Bununla birlikte Şahin'in takımı Borussia Dortmund, 6 puanda kaldı.

B.Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

Teknik direktör Nuri Şahin, maçın ardından Almanya'da eleştiri yağmuruna tutuldu.

B.Dortmund’da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...

Son olarak Alman basını, Şahin hakkında flaş bir iddiada bulundu.

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