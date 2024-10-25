B.Dortmund'da Nuri Şahin depremi! Kulüp yönetimi ortak görüşte birleşti...
SON DAKİKA HABERİ: UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Nuri Şahin yönetimindeki Borussia Dortmund, Real Madrid'e deplasmanda 5-2 mağlup oldu. Dortmund'un 2-0 öne geçtikten sonra maçı kaybetmesi Almanya'da tepkilere neden olurken, teknik direktör Nuri Şahin de eleştirildi. Alman basını Şahin'in geleceği hakkında flaş bir iddia ortaya attı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 25.10.2024 15:13
Güncelleme Tarihi: 25.10.2024 15:15