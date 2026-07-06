Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

Arjantin'e attığı enfes golle gözlerin pasını silen Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, bordo-mavili formayı giymeden mest etti. YAŞADIKLARI FİLM SENARYOSU GİBİ Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndan elense de iz bırakan 23 yaşındaki sol bekin, son 18 ayda yaşadıkları film senaryosu gibi... 2024'te Almanya'da bölgesel takımlardan Rot-Weib Erfurt'ta oynarken 3. lig ekibi Viktoria Köln'e transfer oldu. 1 sene sonra bedelsiz Portekiz kulübü Estrela Amadora'nın yolunu tuttu. 6 AYDA BENFICA'NIN KAPILARINI AÇTI Sadece 6 ayda gösterdiği 6 gol-4 asistlik performans Benfica kapılarını açtı ve Ocak 2026'da imza attı. İlk maçında eski takımı Amadora'ya gol atıp maçın adamı seçildi. 3 ay sonra Real Madrid karşılaşmasında takım arkadaşı Prestianni, Vinicius Jr.'a ırkçı davranışta bulundu. BENFICA TARAFINDAN DIŞLANDI Maç sonrası Vinicius'un formasını isteyen Cabral, Benfica tarafından dışlandı. Dünya Kupası başlamadan önce 7 milyon Euro'ya Trabzonspor'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı ve 1 gol attı.