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Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

Benfica – Real Madrid maçında takım arkadaşının ırkçılık yaptığı Vinicius Junior'ın forması isteyen Sidny Lopes Cabral, Benfica'da dışlanmıştı. Trabzonspor'un kapısını açtığı genç yıldız, Dünya Kupası'nda şov yaptı.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 05.07.2026 22:03 Güncelleme Tarihi: 06.07.2026 07:00
Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

Arjantin'e attığı enfes golle gözlerin pasını silen Trabzonspor'un yeni transferi Sidny Cabral, bordo-mavili formayı giymeden mest etti.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

YAŞADIKLARI FİLM SENARYOSU GİBİ

Yeşil Burun Adaları, Dünya Kupası'ndan elense de iz bırakan 23 yaşındaki sol bekin, son 18 ayda yaşadıkları film senaryosu gibi…

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

2024'te Almanya'da bölgesel takımlardan Rot-Weib Erfurt'ta oynarken 3. lig ekibi Viktoria Köln'e transfer oldu.

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Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

1 sene sonra bedelsiz Portekiz kulübü Estrela Amadora'nın yolunu tuttu.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

6 AYDA BENFICA'NIN KAPILARINI AÇTI

Sadece 6 ayda gösterdiği 6 gol-4 asistlik performans Benfica kapılarını açtı ve Ocak 2026'da imza attı.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

İlk maçında eski takımı Amadora'ya gol atıp maçın adamı seçildi.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

3 ay sonra Real Madrid karşılaşmasında takım arkadaşı Prestianni, Vinicius Jr.'a ırkçı davranışta bulundu.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

BENFICA TARAFINDAN DIŞLANDI

Maç sonrası Vinicius'un formasını isteyen Cabral, Benfica tarafından dışlandı.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

Dünya Kupası başlamadan önce 7 milyon Euro'ya Trabzonspor'a imza atarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Benfica dışladı, Trabzonspor kucakladı! Sidny Lopes Cabral fırtınası

Sidny Lopes Cabral, Dünya Kupası'nda 3 maça çıktı ve 1 gol attı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#SİDNY LOPES CABRAL #TRABZONSPOR #DÜNYA KUPASI