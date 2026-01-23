Trend
Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'ya öfke dolu sözler: "Yaptıklarınızdan utanın"
Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan tecrübeli futbolcu Rafa Silva'nın dönüşü, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Portekiz ekbinin taraftarlarından bazıları yıldız oyuncunun gelmesine seviniriken, bazıları ise öfke dolu sözler söyledi. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:39