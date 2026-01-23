Trend Galeri Trend Spor Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'ya öfke dolu sözler: "Yaptıklarınızdan utanın"

Benfica'ya transfer olan Rafa Silva'ya öfke dolu sözler: "Yaptıklarınızdan utanın"

Beşiktaş'tan Benfica'ya transfer olan tecrübeli futbolcu Rafa Silva'nın dönüşü, birçok tartışmayı da beraberinde getirdi. Portekiz ekbinin taraftarlarından bazıları yıldız oyuncunun gelmesine seviniriken, bazıları ise öfke dolu sözler söyledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.01.2026 12:36 Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 12:39
Beşiktaş'tan ayrılarak eski takımı Benfica'ya transfer olan Rafa Silva, Portekiz ekibiyle 2028'e kadar sözleşme imzaladı.

Benfica'da 27 numaralı formayı giyecek olan ve resmi olarak duyurulduktan sonra dün imza atan Portekizli oyuncu, Estádio da Luz'a geri dönüş yolculuğundan bahsetti.

Tecrübeli futbolcu, burada güzel anılar yaratmaya ve takıma yardımcı olmaya devam etmek istediğini vurguladı.

"EVİMİ ÖZLÜYORDUM"

Kulüp televizyonuna verdiği özel röportajda transfer süreciyle ilgili açıklamalarda bulanan Rafa Silva, "Temelde hala aynıyım. Evimi özlüyordum, eve dönmek istiyordum.

"DÖNDÜĞÜM İÇİN MİNNETTARIM"

Birkaç gün önce bunun gerçekleşmesi için bir fırsat doğdu ve sonuçta da bu oldu. Burada olduğum ve geri döndüğüm için çok minnettarım" dedi.

TARAFTARLAR İKİYE BÖLÜNDÜ

Ancak Rafa Silva'nın yeniden Benfica'ya dönüşünden memnun olan taraftarlar kadar olmayanlar da oldu.

"GEMİYİ TERK EDEN BİRİNİ TOLERE EDEMEYİZ"

Bazı taraftarlar, "Bu transferde kendimi bulamıyorum. Rafa gitmek istedi. Anlaşmanın bedelini ve ne kadar kazanacağını açıklamaya cesaret edin. Sportif olarak katkı verebilir ama gemiyi terk etmek isteyen birini tolere edemeyiz."

"YAPTIKLARINIZDAN UTANIN"

Gülünçsünüz! Yaptıklarınızdan utanın! Naz yapıp bedelsiz ayrılan bir oyuncu şimdi 7 milyon euroya geri dönüyor?! Bu ancak Benfica'da olur."

"BECERİKSİZLİK"

Yazıklar olsun! 29 yaşındayken sözleşme uzatılmıyor, 32 yaşında milyonlar saçılıyor? Bu mantığın ötesinde! Her seviyede beceriksizlik. İyi yolda mıyız?" yorumlarında bulundu.

Rafa Silva'nın gelmesinden memnun olanlar ise "İyi ki geldin", "Evine hoş geldin", "Seni yeniden izlemek için sabırsızlanıyorum Rafa" gibi yorumlar attı.

KARİYERİ

Benfica'da geçirdiği süre boyunca Rafa; 64'ü Ligde, 13'ü Şampiyonlar Ligi'nde, 4'ü Avrupa Ligi'nde, 10'u Portekiz Kupası'nda, 2'si Lig Kupası'nda ve 1'i Candido de Oliveira Süper Kupası'nda olmak üzere 94 gol attı. Başarılı futbolcu bu süreçte 7 de şampiyonluk kutladı: 3 Lig, 1 Portekiz Kupası ve 3 Candido de Oliveira Süper Kupası.

Benfica'dan Türkiye'ye geldiği Beşiktaş'taki ilk sezonu olan 2024/25 sezonunda 49 maçta 18 gol atan yıldız isim 2025/26 sezonunda ise 16 maçta 5 gol kaydetti.

GÜNCEL PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Rafa Silva'nın güncel piyasa değeri ise 5 milyon Euro olarak gösteriliyor.