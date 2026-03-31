Bernardo Silva’dan ayrılık kararı! Galatasaray’dan transfer bombası

Galatasaray'ın Manchester City'den ayrılma kararı alan Bernardo Silva ile ilgilendiği iddia edildi. Portekizli yıldıza iki dev kulübün talip olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 31.03.2026 00:05 Güncelleme Tarihi: 31.03.2026 00:06
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da gelecek sezon için transfer çalışmalarının başladığı öğrenildi.

Cimbom'da bu doğrultuda hedefler arasında Manchester City'den Bernardo Silva'nın da yer aldığı aktarıldı.

Bernardo Silva'nın kariyerinde yeni bir meydan okumaya hazırlandığı kaydedildi.

AYRILIK KARARI ALDI

31 yaşındaki Bernardo Silva'nın takımdan ayrılma isteğini Manchester City yönetimine ilettiği aktarıldı.

Bernardo Silva'nın menajeri aracılığıyla gelen teklifleri masaya yatırdığı vurgulandı.

G.SARAY DEVREDE

A Bola'nın haberine göre; Galatasaray'ın Bernado Silva'yı transfer etmek istediği aktarıldı.

Bernardo Silva transferi için Barcelona ve Juventus gibi devlerin de takipte olduğu belirtildi.

Galatasaray yönetiminin, Bernardo Silva transferinde tüm şartları zorladığı kaydedildi.

8 GOLE KATKI SAĞLADI

Bernardo Silva, bu sezon Manchester City'de 42 maçta oynadı ve 3 gol ile 5 asist üretti.

Portekizli yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Bernardo Silva'nın güncel piyasa değeri 27 milyon euro olarak gösteriliyor.

DEV TAKIMLARDA OYNADI

Benfica altyapısında yetişen Bernardo Silva daha sonra Monaco forması da giydi.

Portekiz Milli Takımı'nda 107 maçta şans bulan Bernardo Silva, rakip fileleri 14 kez havalandırdı.