Trend Galeri Trend Spor Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

31 yaşındaki Bernardo Silva'dan toplamda 50 milyon Euro'yu bulan ücret talebi nedeniyle vazgeçen Galatasaray, genç oyuncunun peşine düştü. İşte detaylar...

MEHMET ÖZCAN
Giriş Tarihi: 03.06.2026 22:57 Güncelleme Tarihi: 04.06.2026 07:13
Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Geçtiğimiz sezon Mertens'in boşluğunu dolduramadığı açık bir şekilde görülen Galatasaray, transferde önceliği 10 numaraya verdi.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

İlk temas, İlkay Gündoğan aracılığıyla Bernardo Silva ile kuruldu. Manchester City ile sözleşmesini uzatmayan ve boşa çıkan 31 yaşındaki Portekizli yıldız, imza parasıyla birlikte 3 yıllığına 50 milyon Euro talep etti.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

40 milyon Euro bütçe ayrılan Bernardo Silva'nın maliyetini yüksek bulan sarı-kırmızılılar, B Planı olarak gelecek vadeden bir ismi gözüne kestirdi: Can Uzun.

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Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

ÇIKIŞ MADDESİ 60 MİLYON EURO

Bernardo Silva'dan 11 yaş küçük olan 2005 doğumlu Can Uzun'un serbest kalma maddesi 60 milyon Euro.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Galatasaray'ın hedefi; 30-35 milyon Euro seviyesinde rakamlarla Frankfurt'la anlaşmaya varmak…

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

10 numara dışında sol açık ve forvette de görev yapabilen 20 yaşındaki gurbetçi oyuncu, Frankfurt formasıyla sezonu 10 gol-6 asistle tamamladı.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

45 milyon Euro güncel piyasa değeri olan genç yıldızın, Alman kulübüyle Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunuyor.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

CAN UZUN KİMDİR?

Tam adıyla Can Yılmaz Uzun, 11 Kasım 2005 tarihinde Almanya'nın Regensburg kentinde dünyaya geldi. Aslen Rizeli olan ve sahadaki hızı ile teknik becerisiyle "Yeni Nesil 10 Numara" olarak adlandırılan Can, altyapısından yetiştiği Nürnberg'de profesyonelliğe geçiş yaptı.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Bundesliga 2'deki futboluyla dikkat çekti ve 2024'ün Temmuz ayında 11 milyon Euro bonservis bedeliyle Eintracht Frankfurt'a transfer oldu.

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Almanya'nın yerine Türkiye Milli Takımı'nı seçti ve Ay-Yıldızlı formayı 5 kez giydi

Bernardo Silva’nın parası ‘10’a gidecek! Galatasaray tüm planlarını yaptı...

Kuzey Makedonya ile oynanan son hazırlık maçına 1 gol-1 asistle damgasını vuran Can Uzun, Milli Takım'la Dünya Kupası'nda boy gösterecek.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör
#BERNARDO SİLVA #GALATASARAY