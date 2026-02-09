Beşiktaş – Alanyaspor maçı sonrası sert çıktı! ‘Her maç stres her maç acı’

Süper Lig'in 21. haftasında Alanyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Dolmabahçe'de oynanan karşılaşma 2-2'lik eşitlikle noktalandı. Beşiktaş'ın iç sahada puan kaybı yaşadığı müsabakayı SABAH Spor Müdürü Murat Özbostan ve Fatih Doğan mercek altına aldı. FATİH DOĞAN: YÜKSEĞE DÜŞTÜ! Yükseğe düşmek; diye çok kullanılmayan ama benim ilk okuduğumda çok beğendiğim bir ifade var, akla hemen Beşiktaş'ı getiriveren... Çünkü siyah-beyazlılar sezon başından bu yana öne geçtiği maçlarda puan kaybetmesiyle dikkat çekiyordu. Dün kendi evinde 2-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında yönünü tersine çevirdi bu kez yukarıya giderek skoru 2-2'ye getirdi. Bunu da mücadelesi ve hırsıyla birleştirerek yaptı. Ama yine 2 puan kaybetti. Beşiktaş mücadele ve hırs açısından sınıfı geçti. Bu yükselişi görmezsek haksızlık ederiz. Trabzonspor, Fenerbahçe, Galatasaray derbileri, Gençlerbirliği maçı Eyüpspor karşılaşması bütün bunlarda Sergen Yalçın'ın takımı skoru tutamadı. İlk 15 dakikalarda 8 gol atan takımın dün kalesinde eski golcüsü Güven'den iki gol görmesi yeni transferlerin de etkisiyle tribünlere gelen Beşiktaşlıları soğuk havada çok daha fazla üşüttü. Bardağın dolu tarafından bakarsak 2-0 sonrası oyundan, mücadeleden kopmayan Orkun önderliğinde bir Beşiktaş izledik. Kazanabilirlerdi de... Ancak yeni transferlerin de bir maçta takıma adapte olmasını beklemek zaten hayalcilik olurdu. Buna rağmen Güney Koreli Oh farkını gösterdi. Şık röveşata golüyle skoru eşitledi. Sergen Yalçın'ın en kısa zamanda taşları yerine oturtması gerekiyor. Kanat organizasyonlarında hücumcular ezeli rakiplerindeki futbolculara bakarsak hala çok eksikler. Beşiktaş'ın önünde Başakşehir deplasmanı ve Göztepe karşılaşması var. İki takım da çok sert rakipler. Bundan sonrası Sergen hoca ve ekibinde. MURAT ÖZBOSTAN: SEZON BİTTİ, BEŞİKTAŞ İNŞA AŞAMASINDA! Beşiktaş taraftarı için her maç bir kâbusa döndü.. Her maç stres her maç acı!.. Transfer yapsan da aynı yapmasan da.. Aslında bir transfer de teknik kadroya lazım! Maçın ilk 16 dakikasında 2-0 geriye düşmek, hazırlık ve taktik disiplin açısından soru işaretiydi.. Alanyaspor'un hızlı geçişlerine karşı yüksek savunma hattı riskli oynadı ama oyuncular (özellikle stoperler ve orta saha) rakibin ara paslarını okuyamadı, kapatamadı. Güven Yalçın'ın iki golü de bireysel hatalardan geldi ama bu, Sergen Yalçın'ın geçiş savunması talimatlarında yeterince sertlik-yoğunluk koyamadığını net bir şekilde gösteriyordu. Geldiği günden beri hâlâ Yalçın, takımın savunma dengesini oturtamadı.. Sürekli Beşiktaş inşa aşamasında! Lig bitti ama inşaat bitmedi... Takım istikrarsız.. Arka arkaya galibiyet serisi yok, evinde puan kayıpları kronik (G.Birliği, Samsun, Fenerbahçe, Alanya).. Bir takım evinde puan kadar puan kaybı yaşar mı? Hem de bu takımın adı Beşiktaş ise.. Hangi şampiyonluktan bahsedeceksiniz o zaman.. Deplasman kâbus, Dolmabahçe kâbus! Taktiksel denge yok.. (Özellikle savunma-hücum geçişi), konsantrasyon kaybını önleme ve oyuncuları zirve moduna sokma konusunda da bir şey yok! Üstüne takımın skor yükünü taşıyan Rafa Silva gitti, Abraham gitti.. İki yıldız oyuncu resmen kaçtı.. Özetle Beşiktaş savunmada temel disiplini sağlayamadı, erken dakikalarda dağıldı ve maçı domine edecek karakteri gösteremedi. İkinci yarı reaksiyon iyiydi ama kazanmak için gereken ekstra diş yoktu. Bu, sezon genelindeki istikrarsızlığın bir yansımasıdır..