Beşiktaş – Alanyaspor maçı sonrası sert çıktı! ‘Her maç stres her maç acı’

FATİH DOĞAN: YÜKSEĞE DÜŞTÜ!

Yükseğe düşmek; diye çok kullanılmayan ama benim ilk okuduğumda çok beğendiğim bir ifade var, akla hemen Beşiktaş'ı getiriveren... Çünkü siyah-beyazlılar sezon başından bu yana öne geçtiği maçlarda puan kaybetmesiyle dikkat çekiyordu. Dün kendi evinde 2-0 geriye düştüğü Alanyaspor karşısında yönünü tersine çevirdi bu kez yukarıya giderek skoru 2-2'ye getirdi. Bunu da mücadelesi ve hırsıyla birleştirerek yaptı. Ama yine 2 puan kaybetti.