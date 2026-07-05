Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Kaleci rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Alexander Nübel için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlılar, Alman kalecinin transferi konusunda oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı. Beşiktaş, Alexander Nübel ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı. YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net ücret kazanan Alexander Nübel ile Beşiktaş yıllık 6 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladı. Alexander Nübel transferinde süreç artık Bayern Münih'in ikna edilmesine kaldı. İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ Beşiktaş'ın ilk etapta yaptığı 8 milyon euroluk teklif kabul görmemiş ve 20 milyon euro talep edilmişti. Bayern Münih'in yeni sezon planlamasında düşünmediği Alexander Nübel görüşmelere dahil oldu ve aktif rol oynamaya başladı. Beşiktaş, Alman kalecinin bonservis bedelini çift haneli rakamların altına indirmek için yoğun çaba harcıyor. MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs da İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlı kulüp Nübel transferine bu hafta son noktayı koymayı ve tecrübeli kaleciyi Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına yetiştirmeyi hedefliyor. Nübel, geçen sezon kiralık oynadığı Stuttgart'ta 46 maçta forma giydi. Tecrübeli eldiven ağlarında 69 gol gördü. Farklı üç kulvarda 1.4 gol yeme oranı ile oynadı.