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Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Beşiktaş, Alman kaleci Alexander Nübel transferi için oyuncu cephesiyle anlaşma sağladı. 29 yaşındaki eldiven, transferinde Bayern Münih'i ikna etmek için bizzat devreye girdi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 04.07.2026 22:01 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 07:08
Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Kaleci rotasyonuna takviye yapmaya hazırlanan Beşiktaş, Alexander Nübel için çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Siyah-beyazlılar, Alman kalecinin transferi konusunda oyuncu tarafıyla yaptığı görüşmeleri olumlu sonuçlandırdı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Beşiktaş, Alexander Nübel ile yaptığı görüşmelerde anlaşma sağladı.

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Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

YILLIK ÜCRETİ BELLİ OLDU

Bayern Münih'ten yıllık 5 milyon 500 bin euro net ücret kazanan Alexander Nübel ile Beşiktaş yıllık 6 milyon euro maaş üzerinden anlaşma sağladı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Alexander Nübel transferinde süreç artık Bayern Münih'in ikna edilmesine kaldı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

İLK TEKLİF KABUL EDİLMEMİŞTİ

Beşiktaş'ın ilk etapta yaptığı 8 milyon euroluk teklif kabul görmemiş ve 20 milyon euro talep edilmişti.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Bayern Münih'in yeni sezon planlamasında düşünmediği Alexander Nübel görüşmelere dahil oldu ve aktif rol oynamaya başladı.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Beşiktaş, Alman kalecinin bonservis bedelini çift haneli rakamların altına indirmek için yoğun çaba harcıyor.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

MENAJERİ İSTANBUL'A GELDİ

Alexander Nübel'in menajeri Stefan Backs da İstanbul'a geldi.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Siyah-beyazlı kulüp Nübel transferine bu hafta son noktayı koymayı ve tecrübeli kaleciyi Avrupa Ligi 2. ön eleme turunda karşılaşacağı Midtjylland maçına yetiştirmeyi hedefliyor.

Beşiktaş, Alexander Nübel ile anlaştı! Menajeri İstanbul’a geldi

Nübel, geçen sezon kiralık oynadığı Stuttgart'ta 46 maçta forma giydi. Tecrübeli eldiven ağlarında 69 gol gördü. Farklı üç kulvarda 1.4 gol yeme oranı ile oynadı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #BAYERN MÜNİH #TRANSFER