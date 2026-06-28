Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Bayern Münih'ten Alexander Nübel'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, olası bir olumsuz duruma göre hareket etmek için alternatifleri belirledi. Beşiktaş'ın radarındaki iki oyuncu belli oldu.

Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:21