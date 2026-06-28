Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor. Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor. Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı. NUBEL OLUMLU BAKTI Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı. Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor. RAMSDALE ALTERNATİFLER ARASINDA Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi. 28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı. Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı. Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti. DEV BONSERVİS ÖDENDİ 28 yaşındaki kaleciye şimdiye kadar takımlar, 75.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı DİĞER ADAY MESLIER Kartal'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.