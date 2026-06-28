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Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Bayern Münih'ten Alexander Nübel'i kadrosuna katmak isteyen Beşiktaş, olası bir olumsuz duruma göre hareket etmek için alternatifleri belirledi. Beşiktaş'ın radarındaki iki oyuncu belli oldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 27.06.2026 21:49 Güncelleme Tarihi: 28.06.2026 07:21
Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Beşiktaş, kaleci konusunu çözmek için yoğun çaba sarf ediyor.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Alman eldiven Alexander Nübel birinci sıradaki yerini korumaya devam ederken, oyuncu cephesi ve Bayern Münih ile temaslar sürüyor.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Siyah-beyazlıların teklifiyle Bavyera ekibinin isteği arasında yaklaşık 10 milyon Euro'luk bir fark ortaya çıkmıştı.

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Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

NUBEL OLUMLU BAKTI

Nübel, 5.5 milyon Euro yıllık ücret üzerinden 3 sezonluk kontrata olumlu baktı.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Sürecin zaman alacağı düşünülürken her türlü olasılığı değerlendiren Beşiktaş yönetimi, alternatif girişimlerde de bulunuyor.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

RAMSDALE ALTERNATİFLER ARASINDA

Alternatif olarak yer alan isimlerden birinin Aaron Ramsdale olduğu kaydedildi.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

28 yaşındaki eldiven, Newcastle United'da geçirdiği kiralık dönemin ardından Southampton'a geri dönüş yaptı.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Deneyimli file bekçisi için maliyet araştırması başladı.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

Ramsdale, kariyerinde Sheffield United, Worksop Town, Bournemouth, Chesterfield, Wimbledon, Arsenal, Southampton ve Newcastle United formaları terletti.

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

DEV BONSERVİS ÖDENDİ

28 yaşındaki kaleciye şimdiye kadar takımlar, 75.5 milyon Euro bonservis ödemesi yaptı

Beşiktaş, Alexander Nübel’in alternatifini buldu! Dev bonservis ödendi

DİĞER ADAY MESLIER

Kartal'ın tek alternatifinin Ramsdale olmadığı, Leeds United ile kontratı sona eren ve devre arası da gündeme gelen Illan Meslier'in de listede yer aldığı kaydedildi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BAYERN MÜNİH #BEŞİKTAŞ #TRANSFER