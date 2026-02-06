Trend
Galeri
Trend Spor
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şov yaptı! İşte 4 büyüklerin transfer hamleleri
Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şov yaptı! İşte 4 büyüklerin transfer hamleleri
Türkiye'de transfer ve tescil döneminde son saatlere girildi. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor kadrolarına dikkat çeken takviyeler yaptı. İşte Süper Lig'in devlerinin ara transfer döneminde kadrolarına yaptıkları transfer hamleleri…
Giriş Tarihi: 06.02.2026 19:11
Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 19:13