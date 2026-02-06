Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şov yaptı! İşte 4 büyüklerin transfer hamleleri

Türkiye'de ara transfer ve tescil döneminin tamamlanması için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına dikkat çeken transfer takviyelerinde bulundu. Süper Lig'in 4 büyük kulübünün şu ana kadar yaptıkları transferleri sizler için derledik. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferleri…