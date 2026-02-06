Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şov yaptı! İşte 4 büyüklerin transfer hamleleri

Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor şov yaptı! İşte 4 büyüklerin transfer hamleleri

Giriş Tarihi: 06.02.2026 19:11 Güncelleme Tarihi: 06.02.2026 19:13
Türkiye'de ara transfer ve tescil döneminin tamamlanması için geri sayıma geçildi. Süper Lig'in dev kulüpleri Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor kadrolarına dikkat çeken transfer takviyelerinde bulundu. Süper Lig'in 4 büyük kulübünün şu ana kadar yaptıkları transferleri sizler için derledik. İşte Beşiktaş, Galatasaray, Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin transferleri…

BEŞİKTAŞ

Hyeon-gyu Oh | Santrfor | 24 yaş

Junior Olaitan | On numara | 23 yaş

Emmanuel Agbadou | Stoper | 28 yaş

Kristjan Asllani | Ön libero | 23 yaş

Yasin Özcan | Stoper | 19 yaş

Amir Murillo | Sağ bek | 29 yaş

Devis Vasquez | Kaleci | 27 yaş

FENERBAHÇE

Matteo Guendouzi | Merkez orta saha | 26 yaş

Anthony Musaba | Sağ kanat | 25 yaş

Sidiki Cherif | Santrfor | 19 yaş

N'Golo Kante | Ön libero | 34 yaş

Mert Günok | Kaleci | 36 yaş

GALATASARAY

Renato Nhaga | Merkez orta saha | 18 yaş

Noa Lang | Sol kanat | 26 yaş

Sacha Boey | Sağ bek | 25 yaş

Can Armando Güner | Sağ kanat | 18 yaş

Yaser Asprilla | Sağ kanat | 22 yaş

TRABZONSPOR

Chibuike Nwaiwu | Stoper | 22 yaş

Mathias Lovik | Sol bek | 22 yaş

Umut Nayir | Santrfor | 32 yaş