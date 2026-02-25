Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş hem sahada hem kasada kazanıyor!

Beşiktaş'ta gollü galibiyetler ürün satışlarını patlattı. Kartal Yuvası cirosu, galibiyet primi, stat geliri derken kasaya 20 milyon TL girdi.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 25.02.2026 10:46
Başakşehir'i 3-2, Göztepe'yi 4-0 yenen Beşiktaş'ta gollü galibiyetlerin bereketi yaşanıyor. Yeni transferlerle takımın artan hırsı ve kazanma arzusu taraftarı da coşturdu.

Göztepe maçında tribünleri tıklım tıklım dolduran siyah-beyazlılar, 4-0'lık zafer sonrası soluğu Kartal Yuvası'nda aldı.

Sadece stadyumdaki mağazalardan elde edilen ürün satışları cirosu 8.5 milyon TL oldu. TFF galibiyet primi (9.66 milyon TL), maç günü gelirleri, stadyum mağazası ürün satışları derken Göztepe maçı özelinde Beşiktaş'ın kasasına bir günde 20 milyon TL'nin üzerine giriş oldu.

Siyah-beyazlı yönetim iyi gidişatın devam etmesi halinde satışları artıracak yeni ürünler ve kampanyalarla kazancı katlamayı hedefliyor.