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Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

Fenerbahçe'nin transfer çalışmalarında ters köşe bir hamlede bulunduğu iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin, Beşiktaş'ın gündemindeki 27 yaşındaki oyuncuya teklif yaptığı belirtildi.

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Giriş Tarihi: 05.07.2026 18:30 Güncelleme Tarihi: 05.07.2026 18:31
Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında hareketlilik devam ediyor.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi transfer eden Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı.

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Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

LAURIENTE İDDİASI

Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo'ya teklif yaptığı öğrenildi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

Fenerbahçe'nin Armand Lauriente için 20 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR

Armand Lauriente'nin adı transferde Beşiktaş'la da anılıyor.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

27 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Sassuolo'da 39 maça çıktı ve 7 gol ile 9 asist üretti.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK

Armand Lauriente'nin Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek.

Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
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