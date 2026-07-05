Beşiktaş istiyordu, Fenerbahçe teklif yaptı! 20 milyon euro…

İsmail Kartal yönetimindeki Fenerbahçe'de transfer çalışmalarında hareketlilik devam ediyor. Vedat Muriqi ve Nathan Ake'yi transfer eden Fenerbahçe'nin sürpriz bir hamlede bulunduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'nin Beşiktaş ile anılan tecrübeli futbolcuya teklif yaptığı aktarıldı. LAURIENTE İDDİASI Foot Mercato'nun haberine göre; Fenerbahçe'nin Sassuolo forması giyen Armand Lauriente ile ilgilendiği belirtildi. Sarı-lacivertlilerin, 27 yaşındaki kanat oyuncusu için Sassuolo'ya teklif yaptığı öğrenildi. Fenerbahçe'nin Armand Lauriente için 20 milyon euroluk teklifte bulunduğu kaydedildi. BEŞİKTAŞ İLE ANILIYOR Armand Lauriente'nin adı transferde Beşiktaş'la da anılıyor. 27 yaşındaki kanat oyuncusu, geride kalan sezonda Sassuolo'da 39 maça çıktı ve 7 gol ile 9 asist üretti. SÖZLEŞMESİ 2029'DA BİTECEK Armand Lauriente'nin Sassuolo ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2029'da sona erecek. 27 yaşındaki kanat oyuncusunun güncel piyasa değeri 19 milyon euro olarak gösteriliyor.