Beşiktaş maçında kırmızı kart kararı! Gençlerbirliği’nden büyük tepki

Gençlerbirliği, Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş'ı konuk etti. Eryaman Stadyumu'ndaki maçta Yasin Kol düdük çaldı. Karşılaşmanın 13. dakikasında Gençlerbirliği'nin atağında Sekou Koita, yere düştüğü sırada Tiago Djalo'ya bir müdahalede bulundu. Sekou Koita'nın müdahalesi sonrası Beşiktaş'ta Tiago Djalo acı içerisinde yerde kaldı. Yasin Kol bu pozisyonda oyunu devam ettirdi. Top oyun alanı dışına çıktığında Yasin Kol, başlamasını istemedi. VAR'DA İNCELENDİ Tiago Djalo'nun yerde kaldığı pozisyon VAR'da incelendi ve Yasin Kol'a izleme tavsiyesi geldi. Yasin Kol pozisyonu izledikten sonra oyun alanına geri döndü ve Sekou Koita'ya kırmızı kartını gösterdi. Gençlerbirliği'nde Sekou Koita gördüğü kırmızı kart sonrası büyük üzüntü yaşadı. GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN TEPKİ Gençlerbirliği cephesi, Beşiktaş karşısında çıkan kırmızı kart kararına büyük tepki gösterdi. Yasin Kol, itirazlar sonrası kartına başvurmayı tercih etmedi. Sekou Koita'nın oyun alanından çıkması sonrasında mücadele kaldığı yerden yeniden devam etti.