Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara ile ilk transferini gerçekleştirdi. Siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye konusunda milli futbolcu Salih Özcan'ı radarına aldı. Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Salih Özcan için yeniden devreye girdi. 3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık kontrat önerisinde bulundu. Beşiktaş aynı zamanda Salih Özcan'a yıllık 2 milyon 500 bin euro maaş teklif etti. SALİH ISRARCI OLMADI Salih Özcan'ın ilk etapta 3 milyon 500 bin euro istediği ancak bunda ısrarcı olmadığı öğrenildi. Salih Özcan ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerde olumlu adımlar atıldığı belirtildi. MENAJERİ İSTEKLERİNDE ESNEME YAPTI Salih Özcan'ın menajeri isteklerinde esneme yaparak bir miktar aşağı düştü. Orkun Kökçü'nün de Salih Özcan ile A Milli Futbol Takımı'nda yakaladığı uyumu Beşiktaş'a taşımak istediği aktarıldı. Orkun Kökçü'nün A Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşıyla bu konuda görüştüğü ve aktif rol aldığı belirtildi. Salih Özcan, son olarak Bundesliga devi Borussia Dortmund'da oynamıştı.