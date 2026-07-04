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Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan Salih Özcan'ın transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Taraflar arasında yapılan görüşmelerdeki son durum belli oldu.

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 03.07.2026 21:46 Güncelleme Tarihi: 04.07.2026 06:58
Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş, Monaco'dan Kassoum Ouattara ile ilk transferini gerçekleştirdi.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Siyah-beyazlılar, orta sahaya takviye konusunda milli futbolcu Salih Özcan'ı radarına aldı.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Beşiktaş, Borussia Dortmund'dan ayrılan ve bonservisini elinde bulunduran Salih Özcan için yeniden devreye girdi.

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Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

3 YILLIK KONTRAT ÖNERİSİ

Siyah-beyazlılar, tecrübeli futbolcuya 3 yıllık kontrat önerisinde bulundu.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Beşiktaş aynı zamanda Salih Özcan'a yıllık 2 milyon 500 bin euro maaş teklif etti.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

SALİH ISRARCI OLMADI

Salih Özcan'ın ilk etapta 3 milyon 500 bin euro istediği ancak bunda ısrarcı olmadığı öğrenildi.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Salih Özcan ve Beşiktaş arasındaki görüşmelerde olumlu adımlar atıldığı belirtildi.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

MENAJERİ İSTEKLERİNDE ESNEME YAPTI

Salih Özcan'ın menajeri isteklerinde esneme yaparak bir miktar aşağı düştü.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Orkun Kökçü'nün de Salih Özcan ile A Milli Futbol Takımı'nda yakaladığı uyumu Beşiktaş'a taşımak istediği aktarıldı.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Orkun Kökçü'nün A Milli Futbol Takımı'ndan arkadaşıyla bu konuda görüştüğü ve aktif rol aldığı belirtildi.

Beşiktaş, Salih Özcan’da geri sayımda! Orkun Kökçü devreye girdi

Salih Özcan, son olarak Bundesliga devi Borussia Dortmund'da oynamıştı.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #SALİH ÖZCAN #ORKUN KÖKÇÜ #TRANSFER