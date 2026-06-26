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Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında gaza bastığı ve yıldız futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Bonservis pazarlıkları için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

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Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 18:40
Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Siyah-beyazlıların, sol bek transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağladığı aktarıldı.

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Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

OUATTARA HAMLESİ

Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Kassoum Ouattara için harekete geçtiği vurgulandı.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladığı belirtildi.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI

Beşiktaş'ın Monaco ile pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş ile Monaco arasındaki pazarlıkların 10 milyon euro seviyelerinde olduğu vurgulandı.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco'da 24 maçta 4 asist üretti.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

2028'DE SÖZLEŞMESİ BİTECEK

Kassoum Ouattara'nın Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Fransız sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Monaco, 2023-2024 sezonu başında Kassoum Ouattara için 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#BEŞİKTAŞ #VİNCENZO ITALİANO #TRANSFER