Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Vincenzo Italiano yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, sol bek transferinde sona yaklaştığı öne sürüldü. Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu ile anlaşma sağladığı aktarıldı. OUATTARA HAMLESİ Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Kassoum Ouattara için harekete geçtiği vurgulandı. Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Kassoum Ouattara ile anlaşma sağladığı belirtildi. BONSERVİS BEDELİ ORTAYA ÇIKTI Beşiktaş'ın Monaco ile pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi. Beşiktaş ile Monaco arasındaki pazarlıkların 10 milyon euro seviyelerinde olduğu vurgulandı. Kassoum Ouattara, geride kalan sezonda Monaco'da 24 maçta 4 asist üretti. 2028'DE SÖZLEŞMESİ BİTECEK Kassoum Ouattara'nın Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Fransız sol bekin güncel piyasa değeri 12 milyon euro olarak gösteriliyor. Monaco, 2023-2024 sezonu başında Kassoum Ouattara için 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.