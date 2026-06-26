Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş transferde geri sayımda! Oyuncuyla anlaşma sağlandı

Beşiktaş'ın transfer çalışmalarında gaza bastığı ve yıldız futbolcu ile anlaşma sağladığı iddia edildi. Bonservis pazarlıkları için görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

Giriş Tarihi: 26.06.2026 18:39 Güncelleme Tarihi: 26.06.2026 18:40