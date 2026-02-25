Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Süper Lig'in devleri gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Galatasaray ve Beşiktaş'ın transferde eski Fenerbahçeli futbolcuyu radarına aldığı iddia edildi.

Giriş Tarihi: 25.02.2026 17:06
Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Süper Lig devlerinin rekabetine transferde de devam edeceği öne sürüldü. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın aynı futbolcuya kanca attığı öne sürüldü.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

KIM MIN JAE SÜRPRİZİ

Diario AS'ın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Bayern Münih'te sportif direktör Max Eberl'in Kim Min Jae'yi elden çıkarmayı düşündüğü aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Güney Koreli stoper için Chelsea ve Milan'ın da devrede olduğu aktarıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

24 MAÇTA OYNADI

Kim Min Jae, bu sezon Bayern Münih'te 24 karşılaşmada forma şansı buldu. Güney Koreli oyuncu bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

29 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

FENERBAHÇE'DE OYNADI

Güney Kore'de futbola başlayan Kim Min Jae daha sonra Beijing Guoan, Fenerbahçe ve Napoli'de oynadı.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu başında 3 milyon euro bedelle transfer ettiği Güney Koreli stoperi ertesi sezon 19 milyon euroya satmıştı.

Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımı'nda toplam 75 kez süre aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.