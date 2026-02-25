Beşiktaş ve Galatasaray transfer yarışında! Eski Fenerbahçeli hedefte

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray ile Sergen Yalçın'ın çalıştırdığı Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına hız verdi. Süper Lig devlerinin rekabetine transferde de devam edeceği öne sürüldü. Hem Beşiktaş'ın hem de Galatasaray'ın aynı futbolcuya kanca attığı öne sürüldü. KIM MIN JAE SÜRPRİZİ Diario AS'ın haberine göre; Beşiktaş ve Galatasaray'ın Bayern Münih forması giyen Kim Min Jae ile ilgilendiği belirtildi. Bayern Münih'te sportif direktör Max Eberl'in Kim Min Jae'yi elden çıkarmayı düşündüğü aktarıldı. Güney Koreli stoper için Chelsea ve Milan'ın da devrede olduğu aktarıldı. 24 MAÇTA OYNADI Kim Min Jae, bu sezon Bayern Münih'te 24 karşılaşmada forma şansı buldu. Güney Koreli oyuncu bu süreçte 1 gol ve 1 asist üretti. Kim Min Jae'nin Bayern Münih ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. 29 yaşındaki Güney Koreli savunma oyuncusunun güncel piyasa değeri 25 milyon euro. FENERBAHÇE'DE OYNADI Güney Kore'de futbola başlayan Kim Min Jae daha sonra Beijing Guoan, Fenerbahçe ve Napoli'de oynadı. Fenerbahçe, 2021-2022 sezonu başında 3 milyon euro bedelle transfer ettiği Güney Koreli stoperi ertesi sezon 19 milyon euroya satmıştı. Kim Min Jae, Güney Kore Milli Takımı'nda toplam 75 kez süre aldı ve 4 kez rakip fileleri havalandırdı.