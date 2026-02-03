Beşiktaş yeni golcüsünü buldu! Anlaşma sağlandı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar, devre arasında kadrosunda önemli değişikliklere gitti. Siyah-beyazlılarda dikkat çeken ayrılıklardan birisi de Tammy Abraham olmuştu. Forvet arayışlarına hız veren Beşiktaş'ın yeni golcüsünü bulduğu belirtildi. Siyah-beyazlıların anlaşma sağladığı bonservis bedeli netlik kazandı. HYEON-GYU OH İÇİN ANLAŞILDI A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh transferi için Genk ile anlaşma sağladığı belirtildi. Siyah-beyazlıların, Genk'e yaptığı ilk teklifin 12 milyon euro civarında olduğu ancak Belçika temsilcisinin bunu kabul etmediği vurgulandı. Beşiktaş'ın transfer teklifini 15 milyon euroya çıkarması sonrası Genk ile anlaşma sağlandığı kaydedildi. UÇUŞ PLANLAMASI HAZIRLANIYOR Beşiktaş'ın Hyeon-gyu Oh için uçuş planlamasını hazırladığı belirtildi. Hyeon-gyu Oh, bu sezon Genk'te 32 maça çıktı. Belçikalı santrfor, bu müsabakalarda 10 gol ile 3 asist üretti. Güney Koreli golcünün güncel piyasa değeri 7 milyon euro. Genk, Hyeon-gyu Oh için 2024-2025 sezonu başında 2 milyon 700 bin euroluk bonservis bedeli ödemişti.