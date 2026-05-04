Beşiktaş yeni kalecisini buldu! Transfer için yeşil ışık yaktı

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ersin Destanoğlu'nun devam etmesi durumunda bile kadrosuna en az 1 takviye yapmasına kesin gözüyle bakılan Beşiktaş'ın radarındaki isim netlik kazandı. Siyah-beyazlılarda ilk transfer hedefine SABAH Spor ulaştı. JORGENSEN DEVRE ARASINDA GÜNDEMDEYDİ Ara transfer döneminde Chelsea'de teknik direktörlük koltuğuna Liam Rosenior'un gelişi, Beşiktaş'ın Filip Jörgensen için yaptığı görüşmelere sekte vurmuştu. Danimarkalı kaleciyi ısrarla takımda tutmak isteyen İngiliz hoca, görevden alınınca yönetim 24 yaşındaki file bekçisi için yeniden harekete geçti. Bu sezon yalnızca 10 maçta görev alan Jörgensen ligin ikinci yarısında sakatlık sorunu yaşadı ve bir süredir sahalardan uzak kalmış durumda. BEŞİKTAŞ'A YEŞİL IŞIK YAKTI Jörgensen'in düzenli oynamak istediği, bu nedenle Beşiktaş'a gelmeye sıcak yaklaştığı aktarıldı. DİĞER ADAYLAR Siyah-beyazlıların Santos'tan Brazao ve Arsenal'den Arrizabalaga seçeneklerini de değerlendirdiği öğrenildi. 24 yaşındaki file bekçisinin, Chelsea ile olan sözleşmesi 2031'de sona erecek. Danimarkalı kalecinin güncel piyasa değeri 15 milyon euro olarak gösteriliyor.