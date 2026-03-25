Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’a 2 milli yıldız birden! Transfer için yeşil ışık

Beşiktaş'a 2 milli yıldız birden! Transfer için yeşil ışık

Beşiktaş'ta kurmayların gelecek sezon için hedefinde 2 milli futbolcunun olduğu belirtildi. Süper Lig devine 2 yıldızın da yeşil ışık yaktığı aktarıldı.

Giriş Tarihi: 25.03.2026 22:11 Güncelleme Tarihi: 25.03.2026 22:16
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına start veren kurmaylar 2 milli futbolcunun peşine düştü.

Beşiktaş'ın 2 tecrübeli oyuncunun transferinde taraflardan olumlu geri dönüş aldığı kaydedildi.

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın gelecek sezon ilk iki hamlesini Altay Bayındır ve Salih Özcan ile yapmayı amaçladığı belirtildi.

ALTAY ÖNE ÇIKIYOR

Beşiktaş'ta kaleci adayları arasında Altay Bayındır'ın ön plana çıktığı kaydedildi.

Altay Bayındır'ın Türkiye'ye geri dönmeye sıcak baktığı vurgulandı.

Beşiktaş'ın Altay Bayındır'ı bonservissiz transfer etmek istediği, Manchester United ile görüşmelerin başlayacağı belirtildi.

SALİH ÖZCAN İLK SIRADA

Beşiktaş'ta orta saha takviyesi konusunda Salih Özcan'ın ilk sırada geldiği ifade edildi.

28 yaşındaki Salih Özcan'ın Beşiktaş'a gelmeye sıcak baktığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların, Borussia Dortmund'dan ayrılacak Salih Özcan'ı bonservissiz olarak kadrosuna katmayı amaçladığı vurgulandı. Salih Özcan, bu sezon Borussia Dortmund'da 8 maçta süre aldı.

ALTAY 6 MAÇTA OYNADI

Manchester United'da forma giyen Altay Bayındır ise bu sezon 6 müsabakada şans buldu.