Beşiktaş’a bedava Alman panzeri! Sergen Yalçın transfer için onay verdi

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Wilfred Ndidi'nin talipleri olması ve Kristjan Asllani'nin opsiyonu konusunda net kararını vermeyen siyah-beyazlıların önceliğini orta sahaya ayırdığı belirtildi. Beşiktaş'ın bu doğrultuda 23 yaşındaki genç futbolcuyu radarına aldığı belirtildi. ERIC MARTEL İDDİASI Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Köln forması giyen Eric Martel ile ilgilendiği kaydedildi. Sergen Yalçın'ın takım savunmasını sertleştirmek adına Eric Martel tarzında futbolcuları takımında görmek istediği vurgulandı. Beşiktaş'ın 23 yaşındaki oyuncu için nabız yokladığı belirtildi. BAŞKA TALİPLERİ DE VAR Köln'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Eric Martel ile Beşiktaş'ın yanı sıra Celtic, Stuttgart ve Fiorentina'nın da ilgisinin bulunduğu kaydedildi. Alman oyuncu, bu sezon Köln'de 29 maça çıktı ve 3 gol ile 2 asist üretti. Orta sahanın yanı sıra stoper bölgesinde de forma giyebilen Eric Martel'in güncel piyasa değeri 8 milyon euro. Regensburg altyapısında futbola başlayan Eric Martel daha sonra RB Leipzig ve Austria Wien'de de forma giydi.