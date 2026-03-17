Beşiktaş’a bedava golcü! Transfer için yakın takip

Beşiktaş'ta kurmayların transfer çalışmalarında sürpriz bir ismi gündemine aldığı öne sürüldü. Siyah-beyazlıların bu sezon 22 gole etki eden tecrübeli forveti kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Giriş Tarihi: 17.03.2026 17:17 Güncelleme Tarihi: 17.03.2026 17:18
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verildi.

Siyah-beyazlıların gelecek sezon forvet bölgesine takviye yapmayı planladığı aktarıldı.

Beşiktaş'ın bu doğrultuda 26 yaşındaki oyuncuyu gündemine aldığı belirtildi.

PULULU İDDİASI

Foot Africa'nın haberine göre; Beşiktaş'ın Polonya temsilcisi Jagiellonia'da oynayan Afimico Pululu ile ilgilendiği belirtildi.

Siyah-beyazlıların, 26 yaşındaki santrforu yakından takip ettiği kaydedildi.

Afimico Pululu transferi için Polonya'dan birkaç takımın daha ilgisinin bulunduğu vurgulandı.

"SEZON SONUNDA BİR KARAR VERECEĞİM"

Afimico Pululu geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Sezon bittikten sonra, masada neler olduğunu göreceğim ve bir karar vereceğim, Polonya'da kimseye kapıyı kapatmıyorum, belki sadece Legia Varşova'ya" ifadelerini kullanmıştı.

Afimico Pululu, bu sezon Jagiellonia'da 37 maçta oynadı. 26 yaşındaki santrfor, bu süreçte 16 gol ve 6 asist üretti.

26 yaşındaki Demokratik Kongolu yıldızın sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Afimico Pululu'nun güncel piyasa değeri 4 milyon euro olarak gösteriliyor.

BEDELSİZ İMZA ATTI

Basel'de futbola başlayan Afimico Pululu daha sonra Neuchatel Xamax ve Greuther Fürth'te oynadı. Afimico Pululu, 2023-2024 sezonu başında Jagiellonia'ya bedelsiz imza attı.