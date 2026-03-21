Beşiktaş’a bir Güney Koreli daha! Transfer bütçesi belli oldu

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için çalışmalarına start verdi. Birçok bölge için alternatif liste oluşturan Beşiktaş'ın on numara için Güney Koreli oyuncuyu radarına aldığı belirtildi.

Giriş Tarihi: 21.03.2026 17:20 Güncelleme Tarihi: 21.03.2026 17:21
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı. Sergen Yalçın'ın raporu doğrultusunda hareket eden Beşiktaş'ın sürpriz bir ismi gündemine aldığı kaydedildi.

Beşiktaş'ın kariyerini İngiltere'de sürdüren Güney Koreli on numara ile ilgilendiği aktarıldı.

Siyah-beyazlıların bu transfer için ayırdığı bütçenin netlik kazandığı vurgulandı.

JUN HO BAE SÜRPRİZİ

Beşiktaş'ın on numara transferinde Stoke City forması giyen Jun ho Bae'yi radarına aldığı belirtildi.

Siyah-beyazlıların golcüsü Hyeongyu Oh'un Jun ho Bae transferinde devreye girdiği kaydedildi.

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Jun ho Bae transferi için 5 milyon euroluk bütçe ayırdığı vurgulandı.

RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Beşiktaş'ın Jun ho Bae transferi için önümüzdeki günlerde resmi temaslara başlayacağı belirtildi.

Stoke City'de bu sezon 40 maça çıkan 22 yaşındaki on numara, bu süreçte 3 gol ve 3 asist üretti.

Jun ho Bae'nin Stoke City ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027'de sona erecek.

22 yaşındaki on numara oyuncusunun güncel piyasa değeri 3 milyon euro.

2 MİLYON EUROYA İMZA ATTI

Stoke City, Jun ho Bae transferi için 2023-2024 sezonu başında 2 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Güney Kore Milli Takımı'nda 11 maçta şans bulan Jun ho Bae, 2 kez rakip fileleri havalandırdı.