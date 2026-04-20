Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, transferde daha önce de gündemine aldığı tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı. Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızın transferi için kulübünden yeşil ışık geldi. EVERTON CEBOLINHA İDDİASI Fabricio Lopes'in haberine göre; Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Everton Cebolinha ile ilgilendiği belirtildi. Siyah-beyazlıların transfer etmek istediği Everton Cebolinha için Flamengo'nun ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi. Everton Cebolinha ile Beşiktaş'ın yanı sıra Brezila'dan başka kulüplerin de ilgisinin olduğu vurgulandı. 4 GOLE KATKI SAĞLADI Everton Cebolinha, bu sezon Flamengo'da 20 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 1 asist üretti. 30 yaşındaki sol kanadın Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek. Everton Cebolinha'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor. Fortaleza'da profesyonel olan Everton Cebolinha daha sonra Gremio ve Benfica'da oynadı.