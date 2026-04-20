Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Siyah-beyazlıların, Brezilya'da forma giyen tecrübeli oyuncu ile ilgilendiği aktarıldı.

Giriş Tarihi: 20.04.2026 20:52
Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarını hızlandırdı.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Siyah-beyazlıların, transferde daha önce de gündemine aldığı tecrübeli oyuncuyla ilgilendiği aktarıldı.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Beşiktaş'ın ilgilendiği yıldızın transferi için kulübünden yeşil ışık geldi.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

EVERTON CEBOLINHA İDDİASI

Fabricio Lopes'in haberine göre; Beşiktaş'ın Flamengo forması giyen Everton Cebolinha ile ilgilendiği belirtildi.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Siyah-beyazlıların transfer etmek istediği Everton Cebolinha için Flamengo'nun ayrılığa sıcak baktığı ifade edildi.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Everton Cebolinha ile Beşiktaş'ın yanı sıra Brezila'dan başka kulüplerin de ilgisinin olduğu vurgulandı.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

4 GOLE KATKI SAĞLADI

Everton Cebolinha, bu sezon Flamengo'da 20 maça çıktı. Brezilyalı oyuncu, bu süreçte 3 gol ve 1 asist üretti.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

30 yaşındaki sol kanadın Flamengo ile olan sözleşmesi 31 Aralık 2026'da sona erecek.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Everton Cebolinha'nın güncel piyasa değeri 7 milyon euro olarak gösteriliyor.

Beşiktaş’a Brezilyalı sol kanat! Transfer için yeşil ışık

Fortaleza'da profesyonel olan Everton Cebolinha daha sonra Gremio ve Benfica'da oynadı.

