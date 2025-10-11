Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş'a Cengiz Ünder sonrası 1 Fenerbahçeli yıldız daha! Sergen Yalçın'dan onay çıktı...

Beşiktaş'a Cengiz Ünder sonrası 1 Fenerbahçeli yıldız daha! Sergen Yalçın'dan onay çıktı...

Süper Lig'de 6.sırada bulunan Beşiktaş, devre arası transfer planlamasını yapmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper takviyesi istediği ifade edilirken, o ismin Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:27 Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:29
Beşiktaş, Süper Lig'in 8.haftasında Galatasaray ile deplasmanda 1-1 berabere kalarak puanını 13 yaptı ve milli araya 6.sırada girdi.

Siyah-beyazlılarda teknik direktör Sergen Yalçın, milli ara sonrası oynanacak olan Gençlerbirliği'ni maçını kayıpsız atlatmayı hedefliyor.

Tecrübeli teknik adam, takımdaki eksikliklerin kapatılması adına günde çift idman yaparak hazırlıkları sürdürüyor.

Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta öte yandan devre arası transfer dönemi için de planlamalar tüm hızıyla devam ediyor.

Sezon başında Fenerbahçe'den Cengiz Ünder'i kadrosuna katan Beşiktaş, ezeli rakibinden bir ismi daha gündemine aldı.

SERGEN YALÇIN STOPER İSTEDİ

Siyah-beyazlılarda Yalçın'ın, sezonun ikinci yarısı için transfer raporunu yönetime sunduğu ve özellikle stoper hattına takviye istediği belirtildi.

KARTAL'DAN ÇAĞLAR HAMLESİ

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Sergen Yalçın, Fenerbahçe'nin stoperi Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda görmek istediğini iletti.

CENGİZ ÜNDER FORMÜLÜ

Beşiktaş'ta başkan Serdal Adalı, tıpkı Cengiz Ünder transferinde olduğu gibi Çağlar için kiralama teklifiyle Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor.

BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

İspanya'nın Atletico Madrid takımından transfer edilen oyuncu, sarı-lacivertli ekipte beklenen performansı sergileyemedi.

BU SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de düzenli forma şansı bulamayan milli futbolcu Çağlar Söyüncü, bu sezon 5 maçta forma giydi ve 1 asistlik katkı sağladı.

SÖZLEŞME DURUMU

29 yaşındaki stoperin, kulübü Fenerbahçe ile olan mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2027 tarihine kadar devam ediyor.

PİYASA DEĞERİ

Transfermarkt verilerine göre Çağlar Söyüncü'nün güncel piyasa değeri ise 7 milyon Euro olarak gösteriliyor.