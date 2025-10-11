Trend
Beşiktaş'a Cengiz Ünder sonrası 1 Fenerbahçeli yıldız daha! Sergen Yalçın'dan onay çıktı...
Süper Lig'de 6.sırada bulunan Beşiktaş, devre arası transfer planlamasını yapmaya başladı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın stoper takviyesi istediği ifade edilirken, o ismin Fenerbahçe'de forma giyen milli futbolcu olduğu iddia edildi. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 11.10.2025 11:27
Güncelleme Tarihi: 11.10.2025 11:29