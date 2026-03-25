Beşiktaş’a dev stoper! Transfer için temas kuruldu

Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına start verdi. Süper Lig devinin stoper tandeminde Emmanuel Agbadou'ya üst düzey bir partner arayışında olduğu belirtildi. Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın onay vermesi sonrası yıldız savunmacı için harekete geçildiği aktarıldı. PAU TORRES İDDİASI Takvim'in haberine göre; Beşiktaş'ın Aston Villa forması giyen Pau Torres ile ilgilendiği belirtildi. 29 yaşındaki stoperin transferine Sergen Yalçın'ın onay verdiği kaydedildi. Beşiktaş'ın Pau Torres'in menajeriyle ilk teması kurduğu aktarıldı. TEKLİF YAPILACAK Beşiktaş'ın Pau Torres için maliyet araştırmasını sürdürdüğü ve Aston Villa'ya teklifte bulunacağı ifade edildi. Pau Torres, bu sezon Aston Villa'da 27 maçta oynadı ve 2233 dakika sahada kaldı. İspanyol stoperin mevcut sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Pau Torres'in güncel piyasa değeri 22 milyon euro olarak gösteriliyor. 33 MİLYON EUROYA İMZA ATTI Villarreal'de profesyonel olan Pau Torres daha sonra Malaga'da kiralık olarak oynadı. Aston Villa, Pau Torres için 2023-2024 sezonu başında İspanyol stoper için 33 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi. İspanya Milli Takımı'nda 24 maça çıkan Pau Torres, 1 kez rakip fileleri havalandırdı.