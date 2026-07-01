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Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Alexander Nübel, Beşiktaş ile el sıkıştı. Oyuncu, 20 milyon Euro bonservis isteyerek yüksek uçan Bayern Münih'in rakamı indirmesi için kapısını çalacak. İşte detaylar...

Ogün ŞAHİNOĞLU
Giriş Tarihi: 30.06.2026 23:24 Güncelleme Tarihi: 01.07.2026 07:19
Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Beşiktaş, kaleci transferinin bir numaralı gündem maddesi olan Alexander Nübel için Bayern Münih ile yaptığı görüşmeleri hızlandırdı.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Nübel geri dönüyor.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Transfer sürecinde oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, kulübüyle pazarlıklarını 10 milyon Euro bonservis üzerinden devam ettiriyor.

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Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Deneyimli eldivene yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve takıma dahil edilmeyeceği iletilmişti.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Bunun üzerine yeni rotasını belirlemek isteyen Nübel ve menajeri siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşırken, transfer sürecine dahil olacakları aktarıldı.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Beşiktaş'ın yaptığı teklife karşılık Bayern Münih, 20 milyon Euro talep etmişti. Ancak bu gerçekçi bir istek olarak görülmedi.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

29 yaşındaki file bekçisinin menajeri Stefan Backs'in bu hafta transfer ile ilgili Bayern Münih ile görüşeceği ve takımda düşünülmeyen oyuncusu için taleplerin azaltılması için görüşmelere dahil olarak baskı yapacağı aktarıldı.

Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Nübel geçen sezon Stuttgart'ta 49 maça çıkarken 14 karşılaşmada kalesini kapattı.

Haber Girişi Ahmet Fettah Akkuş - Editör