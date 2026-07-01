Beşiktaş’a gelmek için baskı yapıyor! Nübel transfer sürecine dahil oluyor...

Beşiktaş, kaleci transferinin bir numaralı gündem maddesi olan Alexander Nübel için Bayern Münih ile yaptığı görüşmeleri hızlandırdı. Almanya'nın Dünya Kupası'ndan elenmesiyle birlikte Nübel geri dönüyor. Transfer sürecinde oyuncu tarafıyla büyük ölçüde anlaşan Beşiktaş, kulübüyle pazarlıklarını 10 milyon Euro bonservis üzerinden devam ettiriyor. Deneyimli eldivene yeni sezonda kadroda düşünülmediği ve takıma dahil edilmeyeceği iletilmişti. Bunun üzerine yeni rotasını belirlemek isteyen Nübel ve menajeri siyah-beyazlıların teklifine olumlu yaklaşırken, transfer sürecine dahil olacakları aktarıldı. Beşiktaş'ın yaptığı teklife karşılık Bayern Münih, 20 milyon Euro talep etmişti. Ancak bu gerçekçi bir istek olarak görülmedi. 29 yaşındaki file bekçisinin menajeri Stefan Backs'in bu hafta transfer ile ilgili Bayern Münih ile görüşeceği ve takımda düşünülmeyen oyuncusu için taleplerin azaltılması için görüşmelere dahil olarak baskı yapacağı aktarıldı. Nübel geçen sezon Stuttgart'ta 49 maça çıkarken 14 karşılaşmada kalesini kapattı.