Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’a kiralık gelmişti! ‘Kalıcı olmak istiyorum’

Beşiktaş’a kiralık gelmişti! ‘Kalıcı olmak istiyorum’

Beşiktaş'ın kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu ülkesinin basınına konuştu. Yapılan röportajdaki Sergen Yalçın sözleri dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 19.02.2026 17:00 Güncelleme Tarihi: 19.02.2026 17:02
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş ara transfer döneminde kadrosuna çok sayıda takviyede bulundu.

Siyah-beyazlıların kiralık olarak kadrosuna kattığı tecrübeli futbolcu dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu renklerine bağladığı oyuncunun röportajındaki Sergen Yalçın sözleri ön plana çıktı.

"KALICI OLMAK İSTİYORUM"

Beşiktaş'ın Inter'den renklerine bağladığı Kristjan Asllani, Arnavutluk basınına konuştu.

Siyah-beyazlı takımda kalmak istediğini belirten Kristjan Asllani, "Buraya kiralık geldim ama kalıcı olmak istiyorum. Beşiktaş çok büyük bir kulüp ve her zaman şampiyonluk için oynuyor. Ben de şampiyonluk yaşamak istiyorum" dedi.

Beşiktaş taraftarlarına parantez açan Kristjan Asllani, "Beşiktaş'ın muhteşem bir taraftarı var. Bir futbolcunun hayal ettiği her şeye sahip olan bir kulüp" ifadelerini kullandı.

"BENDEN BEKLENTİLERİNİ BİLİYORUM"

Sergen Yalçın ile ilgili konuşan Kristjan Asllani, "Sergen Yalçın'ın benden beklentilerini biliyorum. Beşiktaş'a çok faydalı olacağımı ve burada büyük başarılar kazanacağımı hissediyorum" sözlerini dile getirdi.

23 yaşındaki orta saha, Beşiktaş'ta 2 karşılaşmada forma şansı buldu ve 1 kez kırmızı kartla cezalandırıldı.

Beşiktaş, Kristjan Asllani'yi satın alma opsiyonuyla birlikte devre arasında kiraladı.

13 MİLYON EURO DEĞERİNDE

23 yaşındaki Kristjan Asllani'nin güncel piyasa değeri 13 milyon euro.

Empoli altyapısında yetişen Kristjan Asllani daha sonra Inter'de oynadı.

Arnavut futbolcu, sezonun ilk yarısında kiralık olarak Torino'da forma giydi.

Arnavutluk Milli Takımı'nda 38 maça çıkan Kristjan Asllani, 5 kez rakip fileleri havalandırdı.