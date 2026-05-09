Beşiktaş’a Liverpool’dan kanat! İtalya’yı kasıp kavurmuştu...

Trendyol Süper Lig'de bu sezon istediği sonuçları alamayan Beşiktaş, sahasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Siyah-beyazlı takım, mücadeleden galip ayrılarak sezonun son iç saha maçında taraftarını mutlu etmek istiyor. Bu sezon hedeflerinden uzak kalan Kartal, gelecek sezonun planlamalarını şimdiden yapmaya başladı. KANATLARDAN İSTEDİĞİNİ ALAMADI Beşiktaş'ta kanat bölgesinde bu sezon Jota Silva, Cengiz Ünder, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Milot Rashica gibi isimler forma giydi. Siyah-beyazlılar, bu oyunculardan istediği katkıyı alamadı. Kiralık oynayan Jota ve Cengiz Ünder'in geri dönmesi beklenirken, El Bilal Toure, Vaclav Cerny ve Milot Rashica'nın geleceği ise belirsiz. FEDERICO CHIESA İDDİASI Kadrosuna yeni sezonda önemli takviyeler yapmayı planlayan Beşiktaş'ın Liverpool forması giyen Federico Chiesa'yı gündemine aldığı belirtildi. Fanatik'te yer alan habere göre; Beşiktaş'ın İtalyan oyuncuyu yakından takip ettiği ve kapsamlı bir rapor hazırladığı aktarıldı. Sergen Yalçın'ın da olumlu görüş bildirdiği İtalyan kanat için sezonun bitmesiyle birlikte resmi temaslara başlanacağı kaydedildi. İTALYA'DA PARLADI! Chiesa, Fiorentina'da gösterdiği performansla parlamış ve 2020 yılında Juventus'un yolunu tutmuştu. 28 yaşındaki sağ kanat 2024 yılında 12 milyon Euro karşılığında Liverpool'a imza attı. Liverpool formasını bu sezon 34 maç kez giyen oyuncu, 3 gol attı ve 3 de asist yaptı.