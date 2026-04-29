Beşiktaş'a Premier Lig yıldızı! Sergen Yalçın kararını verdi

Beşiktaş'ın Premier Lig'de kariyerini sürdüren 33 yaşındaki orta saha ile görüştüğü iddia edildi. Siyah-beyazlılarda, Sergen Yalçın'ın transferle ilgili kararının belli olduğu belirtildi.

Giriş Tarihi: 29.04.2026 17:02
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar gelecek sezon için transfer çalışmalarına başladı.

Siyah-beyazlıların transferde rotasını Premier Lig'e çevirdiği kaydedildi.

Beşiktaş'ın 33 yaşındaki yıldızla görüştüğü ve Sergen Yalçın'ın kararını verdiği aktarıldı.

XHAKA İDDİASI

A Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın Sunderland forması giyen Granit Xhaka ile ilgilendiği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların, 33 yaşındaki orta saha ile görüştüğü vurgulandı.

SERGEN YALÇIN'DAN KARAR

Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'ın Granit Xhaka ile ilgili kararının netleştiği belirtildi.

Sergen Yalçın'ın yaşından dolayı Granit Xhaka transferine sıcak bakmadığı kaydedildi.

6 GOLE KATKI SAĞLADI

Granit Xhaka, bu sezon Sunderland'de 32 maçta forma şansı buldu. 33 yaşındaki oyuncu, bu süreçte 1 gol ile 5 asist üretti.

İsviçreli orta sahanın, Sunderland ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek.

Granit Xhaka'nın güncel piyasa değeri 10 milyon euro olarak gösteriliyor.

15 MİLYON EUROYA İMZA

Sunderland, Granit Xhaka transferi için sezon başında Bayer Leverkusen'e 15 milyon euroluk bonservis bedeli ödedi.

Concordia altyapısında futbola başlayan Granit Xhaka daha sonra Basel, Borussia Mönchengladbach, Arsenal ve Bayer Leverkusen formaları giydi.

İsviçre Milli Takımı'nda 144 kez oynayan Granit Xhaka, rakip fileleri 16 kez havalandırma başarısı gösterdi.

Haber Girişi Hakan Kurt - Editör
#PREMİER LİG #BEŞİKTAŞ #SERGEN YALÇIN #GRANİT XHAKA #TRANSFER