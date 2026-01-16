Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nda Ankara Keçiörengücü'nü 3-0 mağlup etti. SABAH Spor yazarı Fatih Doğan, Beşiktaş'ın galibiyetini değerlendirdi.

Giriş Tarihi: 16.01.2026 07:16
Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Ziraat Türkiye Kupası'nın 2. haftasında Beşiktaş ile Ankara Keçiörengücü karşı karşıya geldi. Beşiktaş, Ankara Keçiörengücü karşısında 3-0'lık skorla galip geldi.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş'ın galibiyetini SABAH Spor yazarı Fatih Doğan mercek altına aldı. İşte Fatih Doğan'ın, "Gecenin yıldızları" başlıklı yazısı…

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş'ta kadro kalitesiyle ilgili farklı görüşler ve tartışmalar var. Abraham da bundan payını alıyor. Beşiktaş taraftarı haklı olarak 15 milyon Euro bonservis ödenmiş, yılda 7.5 milyon Euro kazanan bir oyuncudan daha iyi performans bekliyor.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Çıtanın Mario Gomez, Demba Ba gibi yıldızlar üzerinden ya da Osimhen etkisiyle yükseğe kurulduğunun farkındayım. Ancak santrfor performansları bireysel yetenek kadar takım performansıyla da ilgilidir.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Santrfor arkası, sağı solu, kanat bekleri yeteri kadar beslemezse performansı eksik kalır. Sağlıklı analiz yapamayız. Rafa Silva açığa alınmış, sol bek gönderilmiş, ofansif bir 8 numara aranıyor.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Abraham, buna rağmen Keçiörengücü maçına çıkana kadar 12 gol-3 asiste imza atmış. Bu kötü istatistik değil.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Dün Rıdvan'ın adrese teslim ortasını şık bir vuruşla gole çevirdi. El Bilal de sağ bek Taylan'ın muhteşem ortasını uçarak ve kafayla topu filelere bırakarak hakkını verdi. Golü atanlara değil, attıran sol ve sağ beklere bakmak lazım.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Rakip bu seviyenin takımı olmasa da Taylan ve Rıdvan'ın sürekli önde oynaması gecenin en güzel performanslarıydı. Sergen Yalçın, Taylan, Rıdvan ve Abraham'ı yeniden gözden geçirmeli. Ayrıca son sözü söyleyen Kartal Kayra'yı da.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş'ta takımın oyun disiplini ve kazanma hırsını beğendim. Ersin'in motivasyonunu da.

Beşiktaş’ın galibiyeti sonrası Sergen Yalçın’a öneri! ‘Yeniden gözden geçirmeli’

Beşiktaş yeni transferlerin katılımıyla daha iyi olabilir ancak ondan önce kendi değerlerinin farkına varması dahi kıymetlidir. Bence bu görülmeye başlandı.