Beşiktaş’ın istediği teknik adam konuştu: “Kulübü üzecek bir şey yapmam”

Beşiktaş'ın gündeminde yer aldığı belirtilen Razvan Lucescu, Rumen basınından Prima Sport'a geleceğine dair açıklamalar yaptı. Siyah-beyazlı takımın ilgisi için konuşan Rumen teknik adam, 'Gelecekte ne olacağını bilmiyorum ama bir yıl daha kontratım var ve kulübü üzecek hiçbir şey yapmam. Geçmişte de takımlardan biri gelip beni istediğinde, 'Serbest kalma maddesini ödeyeceğiz' dediler. Kulüp ise 'Hayır' cevabını verdi, kalmamı istediler ve kaldım. Şimdi de aynı şekilde sözleşmemde madde var...' ifadelerini kullandı. Kendisine gelen eleştirilere değinen Lucescu şu ifadeleri kullandı: 'Kupayı kazanmamız gerekiyordu ama futbolda her zaman istediğinizi elde edemezsiniz. Futbolda denge çok önemli, olaylara nasıl yaklaşacağınızı bilmeniz gerekiyor. (Şampiyonluğu kaçırmasıyla ilgili) Eğer 50 şampiyonluğu olan bir takımsanız, bunun kültürü oluşmuştur ve nasıl yönetileceğini bilirsiniz. Ama daha az şampiyonluğu olan ve bunları son yıllarda kazanmış bir takımsanız, bu baskıyı yönetmek daha zor olur. 'FAZLA SAKATLIK YAŞADIK' Bakın, Atletico Madrid hiçbir zaman sezona 'Kesin kupayı ya da ligi kazanacağız' düşüncesiyle başlamıyor. Olaylara doğru yaklaşmalı ve doğru değerlendirmeliyiz. Bizim başımıza gelen biraz kader gibiydi, bilmiyorum ama tam müthiş bir dönemdeyken çok fazla sakatlık yaşadık. Yunanistan'daki herkes ligi ve kupayı kazanacağımızı düşünüyordu. Üstelik sakatlıkların hepsi çok saçmaydı. Örneğin futbol tenisi oynuyorlardı, koruma camı vardı ve bugüne kadar hiç sorun olmamıştı. Olympiakos maçından önce kaptanımızın vurduğu top cama gitti, cam kırıldı ve kasını kesti. İki buçuk ay oynayamadı. 'İKİ AY OYNAYAMADI' Bir hafta önce sağ bekimiz son pozisyonda kafa topuna çıktı, topuğunda ödem oluştu ve iki ay sahalardan uzak kaldı. Orta sahamız ise müthiş formdaydı, kalçasındaki ağrı nedeniyle çıktı ve o da iki ay oynayamadı. 'PROBLEM BU ŞEKİLDE BAŞLIYOR' Bu kadar çok şey üst üste gelince kısa süreli sorunları yönetebilirsiniz ama sakatlıklar iki ayı geçince problem başlıyor. Oyuncular özgüvenini kaybediyor. Yedek oyuncular bir anda tüm baskıyı, süreyi ve sorumluluğu üstlenmek zorunda kalıyor. Her şey bizim aleyhimize gelişti. Şimdi sezon sonunda ya bunu kabul edersiniz ya da her şeyi değiştirirsiniz...