Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ın milli yıldızına Avrupa kancası! Sergen Yalçın veto etti

Beşiktaş'ta transfer çalışmaları sürerken takımdan ayrılan isimler dikkat çekti. Kadrosundaki çok sayıda isimle vedalaşan Beşiktaş'ın 25 yaşındaki milli oyuncusuna da talip çıktığı öğrenildi.

Giriş Tarihi: 25.01.2026 18:26 Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:27
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Kadrosuna takviyelerde bulunmayı hedefleyen siyah-beyazlılarda, devre arasında çok sayıda isimle vedalaşıldı.

Yeni bir planlama yapmak için gelecek sezon kadrosunda düşünmediği isimlerle yollarını ayıran Beşiktaş'ta bir oyuncuya daha talip çıktığı öğrenildi.

TRT Spor'un haberine göre; Beşiktaş'ın 25 yaşındaki stoperi Emirhan Topçu'ya Avrupa'dan yoğun ilgi olduğu belirtildi.

YAKIN TAKİP

Emirhan Topçu'nun durumunun Avrupa'dan birçok kulüp tarafından yakından takip edildiği aktarıldı.

Özellikle İtalya ve Fransa'dan kulüplerin Emirhan Topçu'yu kadrosuna katmak istediği belirtildi.

SERGEN YALÇIN SICAK BAKMADI

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Emirhan Topçu'nun ayrılığına sıcak bakmadığı vurgulandı.

Beşiktaş yönetiminin, Emirhan Topçu'nun devre arasında takımdan ayrılmasına izin vermeyeceği ifade edildi.

Siyah-beyazlıların, milli stoper için gelen tekliflere "yazın görüşelim" cevabını vereceği vurgulandı.

20 MAÇTA OYNADI

Emirhan Topçu, bu sezon Beşiktaş'ta 20 karşılaşmada forma şansı buldu. Tecrübeli stoper, bu mücadelelerde 1 gol sevinci yaşadı.

25 yaşındaki Emirhan Topçu'nun Beşiktaş ile olan sözleşmesi 2028'de sona erecek. Tecrübeli oyuncunun güncel piyasa değeri 5 milyon euro.