Beşiktaş’ın transfer teklifi ortaya çıktı! İşte Monaco’ya önerilen rakam

Beşiktaş'ta kurmaylar ara transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Siyah-beyazlıların, tecrübeli futbolcu için Monaco'ya teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Giriş Tarihi: 11.01.2026 17:19 Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:20
Sergen Yalçın yönetimindeki Beşiktaş'ta kurmaylar devre arasında takıma yapılacak takviyeler konusunda çalışmalarına hız verdi. Siyah-beyazlıların, uzun süredir peşinde olduğu tecrübeli futbolcu için harekete geçtiği öğrenildi.

Beşiktaş'ın tecrübeli futbolcu için transfer teklifinde bulunduğu aktarıldı.

Foot Mercato'nun haberine göre; Beşiktaş'ın Monaco forması giyen Thilo Kehrer ile ilgilendiği belirtildi.

8 MİLYON EUROLUK TEKLİF

Beşiktaş'ın 29 yaşındaki savunma oyuncusu için Monaco'ya bonuslar dahil 8 milyon euroluk bir teklifte bulunduğu kaydedildi.

Monaco'nun Thilo Kehrer için Beşiktaş'tan gelen transfer teklifini değerlendirmeye alabileceği aktarıldı.

20 MAÇTA SÜRE ALDI

Thilo Kehrer, bu sezon Monaco'da 20 karşılaşmada forma şansı buldu. Alman oyuncu, bu mücadelelerde 1617 dakika sahada kaldı.

Thilo Kehrer'in Monaco ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Alman futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro.

Stoperde forma giyen Thilo Kehrer, zaman zaman sağ bek ve ön libero bölgelerinde de şans buldu.

ALMANYA'DA YETİŞTİ

Stuttgart altyapısında yetişen Thilo Kehrer daha sonra Schalke, Paris Saint Germain ve West Ham United'da forma giydi.

Thilo Kehrer'in bonservisi için şu ana kadar 60 milyon 500 bin euro ödendi. 29 yaşındaki stoper, Almanya Milli Takımı'nda 28 kez forma giydi.