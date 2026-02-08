Trend Galeri Trend Spor Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Genk U23 takımının yardımcı hocası Emrullah Güvenç, Hyeon-gyu'yu SABAH Spor'a anlattı. Emrullah Güvenç, Hyeon-gyu Oh'un Stuttgart'a transferinin gerçekleşmemesi hakkında konuştu.

UĞUR ÇEM
Giriş Tarihi: 08.02.2026 07:21
Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Beşiktaş'ın 14 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Güney Koreli santrfor Hyeon-gyu Oh'u, eski kulübü Genk'in U23 takımı yardımcı antrenörü Emrullah Güvenç, SABAH SPOR okurları için değerlendirdi.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

İşte Güvenç'in Oh ile ilgili açılamaları: "Onu isteyen başka takımlar da vardı. Celtic'te de oynamıştı, boş bir futbolcu değil. Genk'e geldi, kariyerini tazeledi. Bazı futbolcuların ismi büyük olur, Osimhen'i bir kenara koyuyorum, kaprislidir. Türkiye'ye zamanında çok büyük futbolcular geldi."

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

"SAHADA CANINI VEREBİLECEK BİR İSİM"

"Hyeon-gyu böyle bir futbolcu değil. Beşiktaş'a takımı ve taraftarı için sahada canını verebilecek bir isim lazımdı, öyle bir oyuncu alındı. Sahada performansı ile taraftarı coşturur. Kötü oynasa bile azminden dolayı takdir toplayabilecek bir karakter. Bizde de seyirci tarafından çok sevilirdi. Koşar, pres yapar.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Kolay gol atabilen bir forvet. Beşiktaş gerçekten çok iyi bir transfer gerçekleştirdi. Bir santrfor için istatistikleri (32 maç, 10 gol-3 asist) fena değil. Gol atmaya başlayınca gerisi gelir. Türkiye'de çift haneye rahatlıkla ulaşabilir."

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

"AGUERO'NUN UZUN BOYLU HALİ DİYEBİLİRİZ"

"Çok yönlü bir futbolcu. Hem pivot santrfor oynayabilir hem de defans arkasına koşular yapabilir. Agüero'nun uzun boylu hali. 5, ya da 10 dakika oynasın asla küsmez. Bu bir teknik adam için çok önemli bir kriter. Yaptığı doğru koşularla rakip kalecilerle çok sık karşı karşıya kalır.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Duran toplarda çok hareketli, asla beklemez. Varını yoğunu ortaya koyar. Ayrıca özel ritüelleri olan bir futbolcu. Maçlardan önce ayakkabısız, yalın ayak girer sahaya, biraz gezinir. Biz dua ederiz, Hyeon-gyu böyle bir şey yapıyor."

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

STUTTGART İFTİRA ATTI"

"Hyeon-gyu, bu yaz döneminde Stuttgart'a transfer olacaktı. Ancak Almanlar hata yaptı. Önce 28 milyon Euro verdiler, ardından 15-20 milyon Euro arası bir rakam edeceğini düşündüler.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Sağlık sorunun bahane ederek vazgeçtiler. Bunu bahane ettiler çünkü Hyeon-gyu, bu sezon neredeyse maç kaçırmadı. Sakat olsaydı bunu yapamazdı."

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

SERGEN YALÇIN'IN BEĞENİSİNİ KAZANDI

Henüz Beşiktaş'la yeni yeni idmanlara çıkmaya başlayan Hyeon-gyu, hırslı yapısı ve çalışkanlığı ile teknik direktör Sergen Yalçın'ın beğenisini kazanmayı başardı.

Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

Oyuncunun bonservis bedeli 14 milyon Euro..