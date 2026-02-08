Beşiktaş’ın yeni golcüsü Hyeon-gyu Oh’un bilinmeyenleri! ‘Stuttgart iftira attı’

"SAHADA CANINI VEREBİLECEK BİR İSİM"

"Hyeon-gyu böyle bir futbolcu değil. Beşiktaş'a takımı ve taraftarı için sahada canını verebilecek bir isim lazımdı, öyle bir oyuncu alındı. Sahada performansı ile taraftarı coşturur. Kötü oynasa bile azminden dolayı takdir toplayabilecek bir karakter. Bizde de seyirci tarafından çok sevilirdi. Koşar, pres yapar.